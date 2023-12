Trevon L. moet 14 jaar de cel in voor moord op Hendrik Vroegop

Trevon L. moet voor 14 jaar de cel in voor de moord op Hendrik Vroegop. De 79-jarige Vroegop uit Sint Pancras werd 4 januari dood gevonden in een schuur naast zijn woning. De inmiddels 77-jarige L. werd een dag later al aangehouden. Naast moord, is ook diefstal van Vroegop bewezen volgens de rechter.

Foto: Maaike Polder / NH Media (foto in boek van Rick Akkerman)

Het vonnis is hetzelfde als de eis op 1 december. De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven over wat er die dag precies is gebeurd. L. blijft de moord ontkennen. Bekend gezicht Hendrik Vroegop was een bekend gezicht in Sint Pancras. De twee meter lange Pancrasser maakte vrienden en vijanden. Hij was voormalig raadslid van de gemeente Langedijk en handelde in paardensport, maar werd ook veroordeeld voor illegale handel en huiselijk geweld. Op zijn erf woont ook dader Trevon L. Op 4 januari is op camerabeelden te zien dat L. het slachtoffer Vroegop een tijdje observeert. Op dat moment is Vroegop in zijn kantoor aan het bellen met Slachtofferhulp. Hij bespreekt dan de 2.900 euro die van hem gestolen is. Voor deze diefstal is Trevon vandaag ook veroordeeld. De veel kleinere L. besluipt Vroegop en deelt een klap uit met een hardhouten voorwerp. Omdat het slachtoffer voorovergebogen aan het bellen is, lukt het L. hem tegen de vlakte te krijgen. De medewerker van Slachtofferhulp hoort een doffe knal, en de verbinding verbreekt. Op de beelden is te zien dat de dader het slachtoffer van achter zijn bureau naar een schuurtje versleept. "Dat deed ik omdat ik meisjes het erf op hoorde komen. Ik wilde niet dat kinderen dit zagen", zei L. daar later in de rechtbank over. Wat er precies in dat schuurtje heeft afgespeeld, blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk. Tekst gaat verder onder de foto.

Het erf - Foto: Sam de Joode