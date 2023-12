Live NH Sport: Witte Leeuwen in laatste thuisduel tegen Schapenkoppen

Telstar speelt vanavond de laatste thuiswedstrijd van 2023 tegen FC Dordrecht. De Schapenkoppen zijn bezig aan een prima seizoen dat wel eens tot een plekje in de play-offs zou kunnen leiden. Voor de Witte Leeuwen is de nacompetitie nog ver weg, al hoopt trainer Mike Snoei dat het met een leeggestroomde ziekenboeg na de winterstop een stuk beter zal gaan.

De achttiende plek op de ranglijst is niet waar Telstar vooraf op had gehoopt. Met de naderende terugkeer van de langdurig uitgeschakelde Giousis, Polley, El Kachati, Kaandorp en Kruiver kijken de Velsenaren hoopvol omhoog. De aftrap is om 20.00 uur. Verslaggever in Velsen-Zuid is Stephan Brandhorst.

Telraam

De beide Noord-Hollandse Jong-ploegen komen vanavond ook in actie. Jong AZ speelt in Leeuwarden tegen SC Cambuur en Jong Ajax speelt op De Herdgang tegen Jong PSV. Het is de elfde keer dat beide ploegen elkaar in de eerste divisie in Eindhoven treffen. De thuisploeg was vier keer de sterkste, Jong Ajax drie keer. De laatste ontmoeting in Amsterdam werd een waar doelpuntenfestijn: 5-4.

