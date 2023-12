Kunstenaar postuum geëerd met veel militair vertoon: "Anders alleen voor de koning"

De Gele Rijders zijn lang geleden door koning Willem V opgericht en hadden hun thuisbasis in Arnhem. Ze escorteerden de koning ook. Het is bijzonder dat ze in Bloemendaal aanwezig zijn, omdat dit onderdeel van het Korps Rijdende Artillerie niet zo vaak in het openbaar aantreedt.

De gemeente heeft besloten om elf graven van bijzondere personen op de Algemene Begraafplaats te gaan beheren. Onder andere die van schrijver Jac P. Thijsse (overleden in Overveen in 1945, red.).

Oorspronkelijke steen spoorloos verdwenen

Rondom het graf van Jan Hoynck van Papendrecht schuilt overigens een mysterie. De oorspronkelijke steen is namelijk verdwenen en niemand weet waar die gebleven is. Vandaar dat de biograaf van de kunstschilder, Jacques Bartels, er alles aan heeft gedaan om de kunstschilder een nieuwe grafsteen te schenken mét bijbehorende militaire ceremonie.

"Omdat Hoynck van Papendrecht in zijn tijd zeer geroemd werd en langzaam een beetje in de vergetelheid is geraakt. Hij heeft dit verdiend", zo vertelde Bartels eerder aan NH. Ook tijdens de begrafenis van de kunstenaar, negentig jaar geleden in 1933, waren veel hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.

Liefhebber van de duinen

Hoynck van Papendrecht woonde nooit in Bloemendaal. Hij had wel een sterke fascinatie voor het duingebied en kwam daar graag, ook voor zijn werk. Daarom wilde hij zijn laatste rustplaats graag in Bloemendaal hebben. De Rotterdamse grafkunstenaar Christine Kortland heeft de nieuwe grafsteen ontworpen.