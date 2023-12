140 aanhoudingen voor aanvang Ajax - AEK Athene

"De Ajaxsupporters waren donderdagmiddag al op zoek naar confrontaties in de binnenstad", aldus de politie. Onderweg naar de metro vond rond 18.15 uur, ter hoogte van de blauwbrug, de eerste confrontatie met de politie plaats. Hierbij hebben agenten hun wapenstok ingezet.

Metrostel



Zo’n drie kwartier later was de inzet van de Mobiele Eenheid noodzakelijk rond metrostation Weesperplein. Zo’n 140 Ajaxsupporters werden uiteindelijk aangehouden vanwege vernielingen in een metrostel. Alle aangehouden supporters zijn overgebracht naar een cellencomplex.

De politie laat weten dat de bijeenkomst van AEK-fans donderdagmiddag op de Dam dankzij grote politie-inzet wel zonder incidenten verliep. ''Uiteraard zijn we altijd alert in aanloop naar dit soort wedstrijden en monitoren we continu het informatiebeeld. Dat maakt dat we qua politie-inzet geprepareerd zijn om eventuele risico’s beheersbaar te houden", reageert Fatima Tougha die namens de politie verantwoordelijk is voor de ordehandhaving rond de wedstrijd.

Burgemeester Femke Halsema heeft al voorzitter van de driehoek ook gereageerd op het incident: "Het vernielen van een metro door hooligans is een smet op een spannende voetbalavond waar veel Ajax-fans plezier aan hebben beleefd. De 140 aanhoudingen voor openbare geweldpleging leggen bovendien een groot beslag op de schaarse capaciteit van onze politie en het Openbaar Ministerie. Te vaak zijn harde kern supporters betrokken bij openbare ordeverstoringen en het plegen van geweld." Halsema gaat ook opnieuw in gesprek met Ajax en de KNVB.