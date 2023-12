Voetbalsters Ajax houden Bayern op gelijkspel in Champions League

De voetbalsters van Ajax hebben in de Champions League de lastige uitwedstrijd tegen Bayern München met 1-1 gelijkgespeeld. Een stunt zat er in Beieren niet in, maar de ploeg van coach Suzanne Bakker hield de koploper van de Duitse competitie aardig onder bedwang. Lea Schüller scoorde voor de thuisploeg, Chasity Grant nam de Amsterdamse goal voor haar rekening.

Het was de derde groepswedstrijd voor Ajax. Na de 2-0-winst op Paris Saint-Germain en de 3-0-nederlaag tegen AS Roma is Ajax met het behaalde punt tegen Bayern op 4 punten gekomen. Voorlopig is dat goed voor de derde plaats in de poule. Bayern is met 5 punten nog koploper. Later donderdag spelen AS Roma en PSG nog tegen elkaar.

Snel achter

Al na 2 minuten stond Ajax achter. Keepster Regina van Eijk wist een inzet van Linda Dallmann nog weg te werken, maar Schüller kon de bal in de rebound makkelijk intikken. Die snelle goal was het begin van een Duitse aanvalsgolf, met grote kansen voor Dallmann en Schüller, maar Ajax hield stand.

Geleidelijk aan wist de ploeg uit Amsterdam zich onder de Duitse druk uit te spelen, maar Bayern bleef beduidend gevaarlijker en na een klein half uur juichte het Beierse publiek voor de tweede goal. De grensrechter stak echter de vlag omhoog voor buitenspel, zodat het doelpunt van Dallmann niet telde.

Gelijkmaker

Na 38 minuten viel vrij onverwacht de gelijkmaker. Lily Yohannes gaf een lange voorzet op Chasity Grant, die zich vrij draaide en de bal langs de Duitse doelvrouw Maria Luisa Grohs schoot.

Na rust zat Ajax beter in de wedstrijd. Yohannes kreeg al snel een kansje, maar ze kopte de bal over. De ploeg toonde eindelijk wat van de bravoure die coach Bakker zo graag wilde zien en wist al combinerend steeds gevaarlijker te worden. Echte grote kansen kregen de Amsterdammers niet, terwijl Bayern in de tegenaanval enkele keren wel dicht bij een goal was. Zo wist Van Eijk een harde uithaal van Schüller nog net tegen de lat te tikken en reageerde ze ook alert op een schot van Sydney Lohmann.