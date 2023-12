Hard gelag in Amstelveen: natuurijsbaan bij de Poel zo lek als een mandje

De enige natuurijsbaan van Amstelveen is zo lek als een mandje. Toen de pomp vorige week werd aangezet, veranderde de ijsbaan langs de Poel in één groot waterballet. En daarmee staat voor het tweede jaar op rij het schaatsplezier van Amstelvenens op de tocht.

"Het is al iets minder geworden, maar je ziet het hier nog stromen", vertelt ijsmeester Bob Schrage aan NH. Hij wijst naar een grote plas op een wandelpad vlak bij de onder water gezette speelplaats. Het water in de plas staat niet stil: het stroomt langzaam richting de Poel.

"We pompen het op uit de Poel en hier gaat het weer terug de Poel in", vertelt Bob gekscherend. Het is een hard gelag, want de schaatsliefhebber wil niets liever dan de koek en zopie-tent opbouwen zodra het kwik onder het vriespunt daalt.

Dijkjes weggehaald

Het water van de natuurijsbaan vriest relatief snel dicht omdat het niet zo groot en diep is. Amstelveners kunnen op die manier dus al snel de schaatsen onderbinden en hoeven niet te wachten tot de Poel helemaal is dichtgevroren. "Als het langer vriest gaan volwassen schaatsers de Poel op, maar voor kinderen is het dan een heerlijk ijsbaantje om te schaatsen en bijvoorbeeld ijshockeyen", legt bestuurslid van de Poelster Jan Bolt uit.

Maar waarom is de ijsbaan nu opeens zo erg gaan lekken? "Het is voornamelijk veengrond, dus dat is sowieso al een spons. Water lekt dus altijd wel weg", legt Bob uit. "Maar wat het ons inziens veel erger heeft gemaakt is de aanleg van het zwembad. Toen zijn er dijkjes weggehaald die niet meer zijn teruggelegd."

Zandzakken

Dat 'drijvende zwembad' in de Poel legde de gemeente Amstelveen in 2017 aan. Het gebied waar de schaatsbaan ligt, is van de gemeente. Zij is dus verantwoordelijk voor het onderhoud en werkt samen met de schaatsvereniging aan een oplossing. Jan: "Een maand geleden kregen we te horen dat die er pas gaat komen als de werkzaamheden aan de A9 klaar zijn en ze dit hele gebied gaan aanpakken."