AZ uitgeschakeld in Europa na nederlaag tegen Legia Warschau

AZ is uitgeschakeld in de Conference League. Op bezoek bij Legia Warschau werd er met 2-0 verloren waardoor de Noord-Hollanders zijn uitgeschakeld in Europa.

Een half uur lang was er niets aan de hand voor AZ, maar in de 34e minuut ging het toch mis. Yuri Ribeiro kopte bij de tweede paal binnen nadat keeper Owusu-Oduro bleef staan bij een voorzet van de rechterkant. Aanvallend wist AZ in die eerste helft niets te creëren en met een 1-0 achterstand zocht de ploeg van Pascal Jansen de kleedkamer op.

Onder regenachtige omstandigheden waren er in het eerste half uur weinig kansen te zien. Jordy Clasie werd gevaarlijk met een schot in de korte hoek, maar de Poolse keeper Tobiasz wist die inzet te keren.

In de tweede helft werd AZ gevaarlijk. David Moller Wolfe gaf de bal aardig voor, maar er was geen AZ'er om de bal binnen te tikken. Breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart van Bruno Martins Indi. Na een stevige tackle moest hij meteen van het veld.

Krachteloos

Na de rode kaart was AZ helemaal niet meer in staat om wat te creëren. Door een aantal wissels probeerde trainer Pascal Jansen nog wat vuur in de wedstrijd te brengen. Dat had geen resultaat.

In de 83e minuut was het gedaan voor AZ. Blaz Kramer kopte de tweede Poolse treffer binnen. Door de 2-0 overwinning gaat Legia Warschau door in de Conference League en is het Europese avontuur voor AZ voorbij.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Wolfe, Penetra, Martins Indi, Sugawara (Addai/80); Clasie, De Wit (Mihailovic/80), Dantas (Bazoer/60); Van Brederode (Odgaard/60), Pavlidis, Kasius (Sadiq/68)