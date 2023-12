Lichtjesparade voor Heemskerkse ouderen: "Geweldig dat ik dit met mijn moeder van 91 kan doen"

Een bonte stoet met lampjes versierde ouderen, in de rolstoel of achter de rollator, sierden de straten van Heemskerk. In een lange optocht bewonderden ze het verlichte dorp in de IJmond en droegen daarbij ook nog eens bij aan het goede doel.

Tientallen ouderen uit verschillende woonzorglocaties in Heemskerk liepen mee in de parade, georganiseerd door Gouden Dagen, een organisatie tegen eenzaamheid bij ouderen. "Ook zij hebben het recht de verlichte straten van dichtbij te zien. Zij zitten vaak binnen", aldus coördinator Yolanda van Dam. "In de winter is het perfect om buiten te komen. De straten zijn verlicht en het is hét moment om samen te zijn. Het is een groot succes."

Inschrijving kostte één euro en dat bedrag ging rechtstreeks gaat naar het goede doel, dit jaar het kinderbrandwondcentrum in Beverwijk. Zonen, dochters en vrijwilligers liepen ook mee met de tour en genoten samen met de ouderen van wat lekkers. "Ik vind het zo leuk, elk jaar doe ik weer mee", vertelde Ina Jak, een van de bewoners van woonzorglocatie Sint Agnes. Haar dochter Anja: "Het geeft een heel rijk gevoel om met mijn moeder hier te zijn."