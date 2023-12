Directeur en hoge medewerkers van ICT-bedrijf West-Friese gemeenten op non-actief

Wat is er aan de hand bij het ICT-bedrijf voor zes West-Friese gemeente SSC de Som? Uit een najaarsrapportage blijkt dat de directeur op non-actief is gesteld. En ook twee andere medewerkers op sleutelposities zijn ontslagen na een integriteitsonderzoek.

SSC de Som doet de ICT voor zes West-Friese gemeenten (alleen Hoorn niet) en uitkeringsinstantie Werksaam. Uit het document blijkt dat de directeur al in februari dit jaar op non-actief is gesteld. Hij is ontslagen en heeft een afkoopsom meegekregen. Maar over de reden en de hoogte van de afkoopsom wil het bedrijf geen uitspraken doen.

Ontslagen na integriteitsonderzoek

"Hierover zijn met de betreffende persoon afspraken gemaakt, en daarover worden geen mededelingen gedaan", aldus een woordvoerder. Hetzelfde geldt voor de twee medewerkers die zijn ontslagen na een integriteitsonderzoek. Al is daarvan wel duidelijk dat voor hen in totaal een ontslagvergoeding van 75.000 euro is gereserveerd.

Grote vraag die rijst is wat er aan de hand is binnen de organisatie en of het consequenties heeft gehad voor de inwoners van West-Friesland. Want in de top van het bedrijf blijkt het dus goed mis te zijn geweest.

"De medewerkers van SSC De SOM hebben gedurende de periode dat dit speelde gezorgd voor een uitstekende dienstverlening. De continuïteit hiervan is op geen enkel moment in het geding geweest. Met het vertrek van de betreffende directeur en medewerkers merken wij dat er rust is teruggekeerd in de organisatie en de blik weer op de toekomst is gericht", aldus de woordvoerder.

Gemeenten moet door onrust extra betalen

De onrust betekent wel dat de gemeenten, die het bedrijf financieren, de portemonnee moeten trekken. Er is dit jaar voor twee ton een interim-directeur aangetrokken. En ook was er voor 150.000 euro aan juridische kosten bij opgeteld. Tel daar de ontslagvergoeding voor de twee ontslagen medewerkers bij op en je komt op een totaalbedrag van 425.000 euro.