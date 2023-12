Coronabesmettingen weer terug: aantal virusdeeltjes in riool op één na hoogste niveau

Het aantal coronabesmettingen neemt weer flink toe op het moment, zo valt te zien uit het aantal virusdeeltjes in het Amsterdamse rioolwater. Volgens het RIVM werden er 3255 deeltjes per 100.000 mensen gevonden afgelopen week. Het is het op één na hoogste aantal ooit gemeten.

Sinds de week van 12 november stijgt het aantal virusdeeltjes flink, afgelopen week zelfs met 20 procent. De meting van afgelopen week is zelfs de een na hoogste ooit gemeten. Alleen in de week van 17 juli 2022 werden er meer virusdeeltjes in het water aangetroffen, namelijk 3354.

Amsterdam kent vijf zuiveringsinstallaties en daar is in totaal afgelopen week negen keer een meting gedaan. Bij de zuiveringsinstallatie bij Weesp werd de grootste hoeveelheid deeltjes aangetroffen, bij de installatie van Westpoort de minste deeltjes.

Omdat de meeste mensen niet meer testen bij de GGD of thuis wanneer zij klachten hebben, onderzoekt het RIVM het rioolwater om het coronavirus te volgen. Als je besmet bent met het coronavirus zitten er namelijk vaak virusdeeltjes in je ontlasting. Zo kan een mogelijke opleving van corona bijvoorbeeld op tijd worden herkend.

Ziekenhuizen merken het ook

Bij zowel het OLVG als het Amsterdam UMC, waar het AMC en het VUmc onder vallen, zien ze een stijging in het aantal patiënten met corona. Wel maken de ziekenhuizen een kanttekening daarbij: corona wordt nu vaak ontdekt bij patiënten die in het ziekenhuis liggen vanwege een andere aandoening. De alarmbellen gaan dan ook nog niet af, maar het OLVG laat weten de ontwikkeling wel 'heel nauwlettend te volgen'. "Het is wel een andere situatie dan tijdens de coronagolf."

De ziekenhuizen zien over het algemeen een toename in het aantal patiënten met de griep, iets wat eigenlijk altijd aan het einde van het jaar voorkomt. "Voor covid was het ook regelmatig zo dat in het griepseizoen er een grote beddendruk was", aldus een woordvoerder van het UMC.

GGD ziet zelfde beeld

Bij de GGD komt datzelfde beeld naar voren. Volgens een woordvoerder neemt het aantal besmettingen van zogenoemde luchtwegvirussen, zoals corona en de griep, in het najaar en de winter toe. Dat komt doordat veel meer mensen binnen zitten vanwege de kou en de ziektes makkelijk verspreid worden via de lucht. De GGD slaat dan ook geen alarm.

Dat het aantal besmettingen dan nu ook hard stijgt, betekent niet dat we binnenkort weer in een lockdown zitten, omdat de ziekenhuizen bijvoorbeeld weer in problemen komen. Vanwege vaccinaties en het feit dat de meesten al een keer besmet zijn geraakt met het virus heeft het lichaam afweer opgebouwd. Daarnaast is de huidige variant die rondgaat een stuk minder ziekmakend dan eerdere varianten. Wel luidt het advies nog altijd: blijf thuis als je ziek bent of milde klachten hebt.