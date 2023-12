Vuurwerkbom op deurmat bezorgt bewoner hartverzakking

Waar bewoonster Johanna Hogerwerf-Voortman na het horen van de brievenbus een kerstkaart van de buren op de mat verwachtte, bleek het een vuurwerkbom. De immense klap die even later volgt, doet ramen sneuvelen en zelfs muren ontzetten. "Dit noem ik geen kwajongensstreek meer", zegt Johanna. "Voor hetzelfde geld was ik gewond geraakt. En als mijn man, die hartfalen heeft, thuis was geweest... Die had dit niet overleefd."

Een cobra die door de brievenbus van de woning van Johanna Hogerwerf werd gegooid, heeft veel schade veroorzaakt - NH Nieuws

"Ik zag vuur en boem! En alle ramen vliegen eruit" Johanna Hogerwerf-Voortman, bewoonster

Het is even na zessen gisteravond als een onbekende een aangestoken cobra door de brievenbus gooit van de woning van Johanna Hogerwerf. Het is dat de bewoonster op tijd ziet dat het geen normale post is, anders had het heel anders kunnen aflopen. "Ik stond gelukkig aan de andere kant van de tussendeur", aldus Johanna. "Ik zag vuur en toen dacht ik: laat ik maar niet naar de voordeur gaan. Ik doe een paar passen achteruit en tegelijkertijd is het: boem! En alle ramen vliegen eruit."

Uren in de kou De politie is snel ter plaatse. Omdat de woning blauw staat van de rook, wordt Johanna gesommeerd de woning te verlaten. "Ik had mazzel dat het droog was", aldus de bewoonster. "Je staat urenlang op je pantoffels buiten in de kou te bibberen." Ondertussen neemt de brandweer de schade op. Naast dat er de nodige ramen zijn gesneuveld, blijken ook een aantal muren ontzet.

"Ik snap niet wat voor lol ze hier in zien" Johanna Hogerwerf-Voortman, bewoonster

Wie er achter de daad zit, is volstrekt onduidelijk. Wel zegt Johanna de laatste tijd wel vaker zwaar vuurwerk te horen in de buurt. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden. "Belachelijk", zo kwalificeert de bewoonster het gebeuren. "Ik snap niet wat voor lol ze hier in zien."