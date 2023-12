Geen excuses of erkenning voor Hoorns slavernijverleden, wel stadsgesprekken

Hoorn biedt geen excuses aan voor de hoofdrol die het Hoornse stadsbestuur speelde in het slavernijverleden. Ook gaat de gemeente die rol niet erkennen. De voorstellen van politieke partijen daarvoor werden tijdens de raadsvergadering gisteravond weggestemd. Wel komt er een vervolg op de stadsgesprekken.

"De koning heeft excuses aangeboden, de premier ook. Ik zie niet in waarom ook Hoorn apart nog excuses moet aanbieden. Wat voegt het toe?", vroeg Roger Tonnaer van Fractie Tonnaer zich af.

Het stadsbestuur van Hoorn speelde een grote rol in het slavernijverleden, bleek uit het rapport dat afgelopen zomer verscheen. Door zowel de West-Indische Compagnie (WIC) als Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) zijn er vanuit Hoorn op zijn minst 17.000 tot slaaf gemaakte Afrikanen verhandeld.

"Praat met ons, niet over ons"

Het voorstel om excuses te maken, viel voorafgaand al in verkeerde aarde bij de Werkgroep Slavernijverleden Hoorn (WSH). Ondanks dat juist zij zich er hard voor maken dat er excuses komen, wilden zij niet dat dat door een 'politiek spel' zou gebeuren. "Wij zijn niet gebaat bij een motie, waarvan jullie van tevoren weten dat het geen meerderheid haalt. Je maait het gras voor onze voeten weg en het is tot stand gekomen zonder overleg met ons, de gemeenschap. Daar hebben we niets aan", zei Marisella de Cuba erover.

Zij riep de raad op om zich in te zetten voor een proces met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) en het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) om de excuses zorgvuldig vorm te gaan geven. "Onze stemmen worden al eeuwenlang niet gehoord, en opzij gezet. Excuses voor verleden zijn heel belangrijk voor onze gemeenschappen als nazaten van slaafgemaakten en belanghebbenden. Maar opnieuw wordt er over ons gepraat, niet met ons."

De Cuba haar inspraak werd onderbroken door Menno Jas van Hart van Hoorn, die wilde de vergadering schorsen. Dat zat hem vermoedelijk in de scherpe verwijten gemaakt door De Cuba. De burgemeester greep daarop in en maande De Cuba 'op haar woorden te letten'.

Een dag later leidt die uitspraak tot veel boosheid. "Dit voorval toont hoe de stemmen van nazaten van tot slaafgemaakten al eeuwenlang worden genegeerd en niet serieus worden genomen."