Castricum wil Caroline van de Pol als nieuwe burgemeester, ondanks bestuurscrisis Terschelling

Caroline van de Pol is voorgedragen als nieuwe burgermoeder van Castricum. De 61-jarige Van de Pol is in Hilversum geboren en sinds augustus 2020 burgemeester van Terschelling. Naar verwachting zal zij eind maart aan haar nieuwe ambt beginnen. "Mijn avond kan niet meer stuk", reageerde zij via een videoverbinding in de Castricumse raadszaal.

Met haar heeft het kustdorp een beoogd opvolger voor Toon Mans die in juni stopte. Zes vrouwen en vijftien mannen hadden interesse in de functie. Na sollicitatiegesprekken kwam de raad uit op Caroline van de Pol. Zij was eerder raadslid en wethouder namens de VVD in Koggenland.

Op het Friese eiland is haar burgemeesterschap overigens niet onomstreden. Volgens Omrop Fryslân werd daar juist vanavond gesproken over de bestuurscrisis die was ontstaan nadat eerder het vertrouwen in Van de Pol was opgezegd.

Via mediation wordt geprobeerd die crisis op te lossen. Maar nu kondigde zij daar vanavond haar vertrek aan. Ook dat viel niet in goede aarde. Van de Pol kreeg om 2.00 uur 's nachts opnieuw een motie van wantrouwen aan haar broek.

Desondanks staat de Castricumse gemeenteraad volledig achter haar voordracht, laat zij weten in een persbericht: "De raad ziet in mevrouw Van de Pol een krachtige bestuurder die theoretisch en praktisch goed onderlegd is en tegelijkertijd echt contact maakt en oog heeft voor de menselijke maat. De raad beveelt haar dan ook met volle overtuiging aan."

De aanbeveling van Van de Pol moet nog door de minister van Binnenlandse Zaken en de Koning worden bekrachtigd.

Sinds juni neemt Karen Heerschop in de kustgemeente de honneurs waar, en zij zal dat ook blijven doen tot eind maart. Toon Mans verliet na twaalf jaar Castricum om bestuursvoorzitter te worden van stichting Twijs, een onderwijsinstelling in de regio Haarlem.