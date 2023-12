Caroline van de Pol wordt de nieuwe burgemeester van Castricum

Caroline van de Pol is voorgedragen als nieuwe burgermoeder van Castricum. De 61-jarige Van de Pol is in Hilversum geboren en sinds augustus 2020 burgemeester van Terschelling. Naar verwachting zal zij eind maart aan haar nieuwe ambt beginnen. "Mijn avond kan niet meer stuk", reageerde zij via een videoverbinding in de Castricumse raadszaal.