Fietsverhuurder wint prijs voor slechtste slogan 2023: 'Put the fun between your legs'

Fietsverhuur Tuut-Tuut uit Castricum wint de prijs voor Slechtste Slogan van het Jaar. De slogan 'Put the fun between your legs' kreeg in totaal 1.894 stemmen. NH Radio had de grote eer om het nieuws te brengen aan eigenaar Marieke van der Zanden.

"Het is helemaal geweldig", reageert Marieke op NH Radio. Haar slogan kreeg maar liefst 21 procent van de stemmen en daarmee is Fietsverhuur Tuut Tuut de trotse winnaar. Op plek twee stond 'Have a naai’s day!' van Rijkers Naaimachinespecialist uit Veghel en plek drie is veroverd door kattenspeciaalzaak 4cats uit Amsterdam met 'Everything for stuffing your pussy!'

De verkiezing is voor de twaalfde keer gehouden. Mensen konden van 8 tot 13 december stemmen op een van de tien geselecteerde slogans. Er is in totaal door 5.820 mensen 8.987 keer gestemd.