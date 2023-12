Liveblog: 'do-or-die' voor Ajax en AZ in Europa

Het belooft een heet Europees avondje te worden! Ajax én AZ moeten vanavond winnen, anders is het over en sluiten in Europa. AZ komt als eerste in actie. Om 18.45 trappen de Alkmaarders in Polen af tegen Legia Warschau. Om 21.00 uur speelt Ajax thuis tegen AEK Athene.

Legia Warschau - AZ (18.45 uur)

Ajax - AEK Athene (21.00 uur)