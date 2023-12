Liveblog: AZ-trainer Pascal Jansen gooit het elftal op de kop tegen Legia Warschau (0-0)

Pascal Jansen heeft zojuist gereageerd op zijn opstelling die behoorlijk is gewijzigd. Zo begint keeper Owuso Oduro in de basis en krijgt hij de voorkeur boven Hobie Verhulst . "Owusu-Odoru heeft meer wedstrijdritme en wij hebben net zijn contract verlengd. Wij zien in hem een potentiële eerste doelman", aldus Jansen.

Ook begint Dani de Wit in de basis nadat hij de afgelopen wedstrijden nog werd gepasseerd. "Hij is van het weekend goed ingevallen. Het wordt een fysieke wedstrijd en daar is Dani uitstekend voor geschikt."

Een andere opvallende starter is Denso Kasius bij de Alkmaarders. "Kasius zal als rechtsbuiten beginnen, maar zal ook Sugawara in de verdediging helpen. Verder kennen wij natuurlijk de aanvallende intenties van Kasius."