Halsema bezorgd over A10-blokkade Extinction Rebellion: "Treft vooral inwoners en patiënten VUmc"

Burgemeester Femke Halsema heeft grote zorgen over de aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion op de A10 bij Zuid op 30 december. Vlakbij de locatie ligt het VUmc ziekenhuis. "Hoe ver wil men gaan? Die vraag ligt nadrukkelijk op tafel. Het personeel en patiënten van het VUmc mogen niet gehinderd worden en het mag niet leiden tot langere aanrijtijden", aldus Halsema in de commissie Algemene Zaken vanmiddag.

Volgens Halsema heeft een eventuele blokkade van de A10 grote effecten op Amsterdam en de veiligheid. "Het gaat de stad vergaand ontregelen. Ik heb daar zorgen over. Ook over de veiligheid van de patiënten en andere weggebruikers, maar ook over de veiligheid van demonstranten zelf. Het is een doorgaande weg waar 100 kilometer mag worden gereden. Het draagt risico’s met zich mee."

"De A10 is geen demonstratielocatie, laat daar geen misverstand over bestaan"

De gemeente heeft ambtelijk contact met Extinction Rebellion en het ziekenhuis. Met de demonstranten volgt nog een tweede gesprek. "Het VUmc moet altijd bereikbaar blijven, ook voor het personeel. Er zitten namelijk mogelijk wisselingen tussen het personeel tijdens de blokkade. Nood- en hulpdiensten maken gebruik van de weg en dat moet op 30 december ook kunnen", aldus de burgemeester in antwoord op mondelinge vragen van raadslid Cas van Berkel (JA21).

Ze vervolgt: " Extinction Rebellion houdt disruptieve demonstraties om de boel te ontregelen. Hoever wil men gaan? Die vraag ligt nadrukkelijk op tafel. Personeel en patiënten van VUmc mogen niet gehinderd worden en het mag niet leiden tot langere aanrijtijden."

Politiecapaciteit

De zorgen bij de driehoek - de gemeente, politie en justitie - zijn er ook omdat er mogelijk te weinig agenten beschikbaar zijn. Halsema: "De politiecapaciteit staat onder druk. Zo hadden we eind november 23 demonstraties in de stad en ook nog Nederland - Ierland. De politie was toen op."

Op 30 december is er ook schaarste vanwege de voorbereidingen van oud en nieuw. Het toestaan van de blokkade zou ook mogelijk precedent scheppen voor meer demonstraties op de A10. In Den Haag is namelijk veelvuldig de A12 geblokkeerd.

Op een mogelijk verbod wil de burgemeester niet vooruitlopen, zo zei ze tegen de commissie. "We bereiden ons grondig voor. De A10 is geen demonstratielocatie, laat daar geen misverstand over bestaan. We hebben ook een naam hoog te houden in het beschermen van het demonstratierecht. We kijken hoe de stad niet ontregeld kan raken."

Symbolisch

Halsema besloot haar antwoorden op de mondelinge vragen vanuit de commissie: "Extinction Rebellion moet zich realiseren dat de locatie symbolisch is. De ING zit daar al heel lang niet meer. Iets verbieden is iets anders dan dat het niet plaatsvindt. De demonstranten moeten zich er bewust van zijn dat het vooral inwoners en patiënten treft, terwijl ING het doel is."