Bloed, zweet en tranen: hoe een gehavend Ajax-shirt Amsterdams erfgoed werd

Ajax-shirt

Het depot van het Amsterdam Museum is altijd een feest om te bezoeken. Maar liefst negentigduizend objecten liggen of staan hier keurig gesorteerd en opgeborgen. Zo ook het shirt van Ajacied Cristian Chivu. Het is vies. Erg vies. En het is gescheurd. Je zou het gedachteloos weggegooien: wassen of repareren is zinloos, dat zie je meteen. Maar ingelijst en van een handtekening voorzien is het opeens een museumobject geworden.

Annemarie de Wildt noemt het zelfs Amsterdams erfgoed. "We maakten een tentoonstelling over voetbal, met de vraag: is voetbal de nieuwe religie? Een tentoonstelling is ook vaak de manier waarop objecten de collectie in komen", vertelt oud-conservator De Wildt. "We hadden toen veel contact met David Endt van Ajax. Die liet mij op een gegeven moment dit shirt zien."

Endt had het gehavende shirt ingelijst op zijn werkkamer hangen. "David is iemand die de symbolische waarde van voorwerpen ziet. Dus in plaats van dat het shirt de prullenbak inging, zei hij: geef het aan mij. Hij lijstte het in. Aan iedereen die bij hem kwam liet hij het shirt zien. Dit is voetbal, zei hij dan: bloed, zweet en tranen."

Na de tentoonstelling schonk David Endt het shirt aan het museum.

