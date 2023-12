Meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld in centrum

De politie heeft in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 december zeker drie meldingen gekregen waarbij vrouwen mishandeld en van hun fiets getrokken zijn. De incidenten vonden plaats op de Spuistraat, de Elandsgracht en het Centraal Station. De politie is op zoek naar getuigen.

Een oplettende taxichauffeur belde gelijk 112 toen hij rond 02.15 uur in de Spuistraat zag dat er vrouwen van hun fiets werden getrokken of geduwd. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij geen slachtoffers.

Om 02.50 uur kreeg de politie nog een melding van mishandeling op de Elandsgracht, later nog eentje rond 03.20 uur op het Centraal Station. De politie komt graag in contact met mensen die de incidenten hebben zien gebeuren of misschien zelf slachtoffer zijn geworden.

Er is deze nacht één iemand aangehouden.