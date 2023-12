Meerdere vrouwen van fiets getrokken en mishandeld in centrum, slachtoffer naar ziekenhuis

De politie heeft in de nacht van dinsdag 12 op woensdag 13 december zeker drie meldingen gekregen waarbij vrouwen mishandeld en van hun fiets getrokken zijn. De incidenten vonden plaats op de Spuistraat, de Elandsgracht en het Centraal Station. De politie heeft een man aangehouden van wie ze vermoeden dat hij betrokken is bij alle drie de gevallen.

De eerste melding van geweld kwam om 2.15 uur van een oplettende taxichauffeur, die gelijk 112 belde toen hij in de Spuistraat zag dat er vrouwen van hun fiets werden getrokken of geduwd. Toen de politie ter plaatse kwam, zagen zij geen slachtoffers.

Om 02.50 uur kreeg de politie nog een melding van mishandeling op de Elandsgracht, later nog eentje rond 03.20 uur op het Centraal Station. Het slachtoffer van deze mishandeling is naar het ziekenhuis gebracht. Bij de pont achter het station heeft de politie de verdachte kunnen aanhouden.

Signalement

De verdachte, die nu nog vastzit en verhoord wordt door de politie, is een witte man van ongeveer twee meter lang. Op de nacht van de incidenten droeg hij een grijze muts, een zwarte jas met rode print, een zwarte broek en witte schoenen. Door zijn signalement te delen, hoopt de politie in contact te komen met meer getuigen of slachtoffers.