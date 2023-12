Laatste witte kerst was in 2010, gaat het ooit nog gebeuren?

Voor je eigen verwachtingsmanagement kan je beter rekening houden met een groene kerst dan een witte. De laatste witte kerst was namelijk in 2010. Weerman Jan Visser acht de kans op sneeuw in de toekomst klein, maar niet onmogelijk.

Voor aankomende kerstdagen worden weer geen witte vlokken voorspeld. Volgens Jan krijgen we vooral een natte kerst dit jaar. Het archief van het KNMI laat zien dat er sinds 1903 in Nederland maar acht keer een witte kerst is geweest.

Nostalgisch

Waar komt dan toch die behoefte voor een witte kerst vandaan? Volgens weerman Jan heeft het te maken met onze nostalgie, naar de tijd van Charles Dickens.

De Engelse schrijver schreef kerstverhalen, waar sneeuw altijd een rol speelde. Het beeld bij deze verhalen hebben we te danken aan Hollywood. Ook de Nederlandse sets zijn tegenwoordig met sneeuw bedekt aan het einde van een kerstfilm. "Ik vergelijk een witte kerst een beetje met de Elfstedentocht", zegt Visser. "De laatste was in 1997, de kans dat die tocht weer komt is heel erg klein en toch hoopt heel Nederland er ieder jaar weer op."

Groene kerst

Jan Visser zegt dat het sowieso steeds lastiger wordt om sneeuw in Nederland te zien, door klimaatverandering. "Tuurlijk bestaat er nog wel een kans", zegt Visser. "In Scandinavië was het bijvoorbeeld afgelopen najaar ook ineens heel erg koud."

Het wordt ons al decennialang ingepeperd dat er toch weer een witte kerst kan komen, maar de statistieken zeggen wat anders. Volgens Jan kunnen we beter op een groene kerst hopen dan op een witte: "Dan komt je voorspelling in ieder geval vaker uit."

Sprankeltje hoop

Toch is het volgens Jan niet ondenkbaar dat er ooit nog een witte kerst gaat komen. "Het weer kan altijd nog omslaan."