Skelet van meterslange aangespoelde griend komt naar Ecomare

De griend spoelde op 3 december aan. Dat is bijzonder: in de afgelopen dertig jaar is dat maar zeven keer eerder voorgekomen. De walvissen, die tot de dolfijnenfamilie behoren, komen hier eigenlijk niet voor. Ze horen te zwemmen rond het noordelijk halfrond, in de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

Op dit moment wordt het dier nog onderzocht bij Universiteit Utrecht. Kadavers van walvisachtige gaan daar altijd heen als een dier hier aan de kust aanspoelt. Daar wordt er onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak.

Erg ziek

In dit geval bleek de vrouwelijke griend ernstig ziek te zijn. Pathologen constateerden onder meer een hersenvlies- en longontsteking. Daarnaast had het dier ook een slecht gebit, en haar gehoororganen waren niet meer goed. 'Al met al geen wonder dat ze is overleden', is te lezen in het persbericht van Ecomare. Het verdere onderzoek wordt nog gedaan naar de maaginhoud van het dier, om te kijken wat er op het menu staat van de walvis.

Het duurt nog wel even voor het skelet in Ecomare te bewonderen is. Het kost volgens Ecomare enkele maanden voor de botten schoon zijn, en dan moet het skelet nog als een puzzel in elkaar worden gezet.