Extra woningen en groen voor Peperstraat, bewoners blijven zich tegen sloop verzetten

Joan zit boven op het dossier. Volgens haar zijn de bouwplannen veel te duur. "De financiële risico's zijn heel groot. Zo zijn de btw-kosten, de kosten voor het saneren van de vervuilde bodem en het omleggen van hoge gasleiding niet meegerekend. En zo kan ik nog wel punten noemen." En de bouw van de garage wordt volgens haar betaald uit een fonds - het transformatiefonds - dat voor woningen bedoeld is. Wat er straks terugkomt is te klein en te duur.

Prachtig uitzicht

Een mevrouw met twee kleine kinderen komt uit de Beatrixtoren gelopen. Zij woont er pas een paar maanden en is heel blij met haar huis. "We wonen op vier hoog met een prachtig uitzicht op de Zaan." Ze weet van de sloopplannen en vindt het jammer. "Maar we wisten het al toen we hier kwamen wonen. We hebben een tijdelijk huurcontract. We zoeken al iets anders en dat is heel moeilijk. We komen uit Amsterdam en daar is het onmogelijk om een sociale huurwoning te vinden."