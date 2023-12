Geen straf voor verdachten fatale steekpartij, nabestaanden Casper Verheijen opnieuw 'verbijsterd'

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in hoger beroep opnieuw 360 dagen jeugddetentie, waarvan 60 dagen voorwaardelijk tegen de hoofdverdachte, de 16-jarige jongen die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van Casper Verheijen. De twee andere jongens hoorden een taakstraf en voorwaardelijke jeugddetentie tegen zich eisen. Omdat de verdachten minderjarig zijn was inhoudelijke behandeling van de rechtszaak achter gesloten deuren.

Dood Casper Verheijen

Het is bijna twee jaar geleden dat Casper Verheijen uit Nijmegen werd doodgestoken: hij was half januari 2022 klaar met zijn werkdag in de buurt van het Osdorpplein in Nieuw-West. Bij een coffeeshop aan de Sloterplas spraken drie jongens hem aan. Er ontstond een woordenwisseling die al snel uitliep op een vechtpartij.

Verheijen maakte een kopstootbeweging en pakte twee van de drie jongens vast. Terwijl hij zijn collega's riep, kwamen zij los uit zijn greep. Verschillende getuigen hadden het over een vechtpartij tussen de jongens.