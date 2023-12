Klassieke speeltuin verdwijnt in Hilversum: gemeente wil meer openbare sportplekken

De wipkip gaat in Hilversum meer plaatsmaken voor sportfaciliteiten. De traditionele speeltuin verandert in een ontmoetings- en beweegplek voor jong en oud. Door voor meer sportaanbod in de openbare ruimte te zorgen, wil de gemeente meer Hilversummers aan het bewegen krijgen, waardoor de 'beweegarmoede' tegelijkertijd afneemt. "We willen mensen op een eigentijdse manier prikkelen om meer te gaan bewegen", meldt wethouder Arno Scheepers.

Foto: NH Media

Hilversum heeft de afgelopen jaren al de nodige sportvoorzieningen aangelegd. Denk aan de buitenfitnessapparatuur op het terrein van het Alberdingk Thijm College aan de Van Ghentlaan en het Olympische hardlooprondje op het Arenapark, wat ook de locatie is van een gloednieuw skatepark. Sowieso is dit huidige bedrijventerrein de plek waar Scheepers het nieuwe sportpark wil maken. Bijna tweehonderd speelplekken Meer sportaanbod in de openbare ruimte is de weg die Hilversum wil blijven behandelen. Zo wil de gemeente meer gevarieerde plekken maken waar Hilversummers van alle leeftijden kunnen spelen, bewegen én elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor zijn de vele speeltuintjes de beste plekken om dat te doen. Hilversum beheert 180 plekken met speel- en sporttoestellen. Daarvan zijn er dertig volledig ingericht als openbare sportplek.

Dit betekent niet dat elk pleintje verandert in een halve buitenfitness. De gemeente wil in elke buurt een speelplek hebben. Over heel Hilversum bezien, moet 3 procent van de openbare ruimte een speelruimte zijn. In wijken waar onvoldoende veilige speelplekken zijn, moet er ruimte voor gereserveerd worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op schoolpleinen, waarvan vele na schooltijd afgesloten zijn. Het is vooral de bedoeling dat dit locaties zijn waar jong en oud elkaar ontmoet en kan bewegen. Daarbij is het uitgangspunt dat de verschillende leeftijdsgroepen aan hun trekken komen als het gaat om hun belangrijkste spelpatronen, zoals de gemeente dat verwoord in het nieuwe plan 'Beweging in de openbare ruimte'. Deze locaties moeten levensloopbestendiger worden, is het motto. Waanzinnige ideeën Daarnaast kijkt Hilversum ook op andere plekken waar het kan om toch beweegopties aan te bieden. De openbare ruimte is schaars en dus is het maken van duidelijke keuzes belangrijk. Zo hoopt Scheepers binnen het ingrijpende herinrichtingsproject van het stationsgebied eveneens iets te kunnen realiseren op sportgebied. Leerlingen van het Roland Holst College hebben op verzoek van de gemeente bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden. Daar kwamen volgens de wethouder 'waanzinnige' ideeën uit, zoals een kleine runningtrack en diverse interactieve spellen.

"Voor ons welbevinden is die beweegarmoede echt een groot risico. Om die trend te keren, moet de openbare ruimte aantrekkelijker zijn om te bewegen" Wethouder Arno Scheepers