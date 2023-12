Van 'speld in hooiberg' naar toekomstdroom: Hoornse Lisa sluit jaar positief af

Haar zoektocht naar een geschikte donornier leek met een slagingskans van slechts twee procent uitzichtloos, maar een paar maanden later is haar situatie volledig omgedraaid. Inmiddels kan Lisa Hoogeveen bijna alles weer doen. Met het einde van 2023 in zicht sluit de 42-jarige Hoornse een intensief jaar af, en kijkt ze met veel enthousiasme richting de toekomst. "Ik heb mijn leven terug!"

Hoewel het begint te lijken op een eindeloze zoektocht aan het begin van 2023, is de situatie een maand later volledig omgedraaid. Als we Lisa op vrijdag 3 februari bellen voor een update over de oproep die zij heeft geplaatst, is er nog geen zicht op een geschikte donor. In het gesprek klinkt de teleurstelling en wanhoop door. Maar nog geen twee dagen later is ze al in het bezit van een nieuwe nier.

Maar het vinden van een geschikte donor blijkt nog geen gemakkelijke opgave, aangezien de nier aan een aantal belangrijke voorwaarden moet voldoen. Zo moet een donor in ieder geval dezelfde bloedgroep als Lisa hebben, bloedtype A, of de universele bloedgroep O. Daarnaast moet de donor in goede gezondheid zijn, en is de kans groter dat er een match gevonden kan worden met een persoon die een niet-Westerse achtergrond heeft. Ook de antistoffen die Lisa heeft aangemaakt, zorgen voor een zeer kleine kans op een geschikte donornier.

Het leven van Lisa Hoogeveen en haar gezin met twee jonge kinderen staat in de zomer van 2021 volledig op z'n kop. De toen 39-jarige vrouw uit Hoorn wordt getroffen door het Syndroom van Goodpasture, waardoor haar nieren uitvallen. Lisa is aangewezen op nierdialyse en wordt drie keer per week behandeld, in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

De 'speld in een hooiberg' die Lisa nodig heeft, is gevonden. Uit eerste onderzoeken komt naar voren dat er een perfecte match is met de nier van een onbekend persoon, die net is overleden. Lisa moet zich met spoed melden in het ziekenhuis, waar verschillende testen gedaan worden om te kijken of de nier inderdaad geschikt is. Dit blijkt zo te zijn, zodat Lisa geopereerd wordt en de donornier in haar lichaam wordt aangesloten.

"Het is een rollercoaster geweest, de afgelopen weken", blikte Lisa terug op het enerverende weekend. "Er was een kans van twee procent dat er een geschikte match zou zijn. Het is zo snel gegaan, dat zelfs de artsen ervan stonden te kijken. Ook zij vinden het fantastisch."

Omdenken, maar bijna alles kan weer

Er volgt een lange revalidatieperiode voor Lisa, die nog steeds niet afgerond is. Zo moet de nu 42-jarige vrouw op haar voeding en energiebalans letten. En ook slikt zij nog dagelijks enkele medicijnen.

"Deze nier heeft maar 30 procent werking. Maar het voelt voor mij als 100 procent, omdat ik echt van niks kom. Ik kan bijna alles weer doen, dat is fantastisch!", vertelt Lisa. "De meest simpele dingen kunnen weer. Ik kan bijvoorbeeld onze dochter Nova meer helpen bij handbal, kan taxichauffeur spelen voor onze zoon Kian. En we kunnen weer op vakantie zonder rekening te hoeven houden met dialysedagen. We hebben ons leven weer terug! Vergeleken met vorig jaar leven we in een compleet andere wereld."