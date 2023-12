Dope in Driehuis: hoe ver reiken de drugstentakels?

Het normaal zo rustige Driehuis werd in september opgeschrikt door een steekmoord. Het lijkt het gevolg te zijn van een uit de hand gelopen drugsruzie. Vandaag is een inleidende zitting van de rechtszaak tegen de 21-jarige verdachte uit Hoofddorp. Komen we te weten hoe het komt dat de tentakels van de drugswereld zelfs tot in Driehuis reiken?

Het is ogenschijnlijk een normale maandagochtend aan de Wolff en Dekenlaan in Driehuis. Scholieren van het Ichthus college, 100 meter verderop, zitten rond een uur of 10 tussen hun lessen door op het grasveld voor de rijtjeshuizen.

Dan, vanuit het niets, is er commotie bij één van de huizen. Een man rent de deur uit en sprint op een afstandje langs de jongens en meisjes, langs het station, dat er tegenover ligt.

Dan stommelt de 24-jarige bewoner het huis uit. Hij valt neer in de tuin, neergestoken. Nog geen uur later overlijdt hij. Een groepje leerlingen ziet het allemaal gebeuren.

Twee verdachten

Tussen toen en nu zijn twee mannen opgepakt voor de moord: een 23-jarige man uit Haarlem en een 21-jarige man uit Hoofddorp. Die laatste verschijnt vandaag voor de rechter.

In het dorp is het gerucht dat het 24-jarige slachtoffer in het drugswereldje zat, of eruit probeerde te stappen.

Maffiapraktijken in rustiek Driehuis, het lijkt de wereld op zijn kop. Maar volgens misdaadwebsite Crime Nieuws zou de ruzie specifiek om Cali-wiet zijn gegaan. Dat is erg pure wiet uit de Amerikaanse staat Californië, waar ook in Nederland veel vraag naar zou zijn.

Vandaag, tijdens de eerste behandeling van de zaak, krijgen we mogelijk een inkijkje in hoe de drugswereld infiltreerde in een dorp dat landelijk vooral bekendheid geniet door haar begraafplaats annex crematorium.