Kerstherten gestolen uit tuinen in Ursem en Spanbroek: "Te triest voor woorden"

Is er een kersthertendief actief in West-Friesland? Afgelopen nacht verdwenen de verlichte herten van zowel Natascha Winterink uit Ursem als die van Bianca van der Hee-Huisson uit Spanbroek. De diefstal zorgt voor verontwaardiging en woede. "Als je niet eens meer je kerstverlichting in je tuin kunt zetten..."

"Mijn schoonmoeder heeft het ooit gekocht en toen zij verhuisde, is het hertje met ons meegegaan", zegt Natascha. "We hebben twee kinderen, van 5 en 3 jaar oud. Zij kijken er echt naar uit om hem weer op te zetten en helpen dan mee. Iedere middag keken ze voor het raam wanneer de lichtjes via een tijdschakelaar aan gingen. Ze zijn heel teleurgesteld."

De man van Natascha keek vanochtend vol verbazing de tuin in Ursem rond, toen hij hun oudste kind naar school bracht. Het kersthert dat al 30 jaar binnen de familie verbleef en zoveel sfeer bracht, was plotseling verdwenen. Gestolen. En ook de haringen, waarmee het verlichte dier was bevestigd, waren weg.

Het plezier dat eraan werd beleefd, was van korte duur. Op camerabeelden is te zien dat een man rustig zijn gang gaat, de stroom eraf haalt de pennen uit de grond trekt en met de hertjes onder zijn arm vertrekt. "Je ziet hem wel steeds om zich heen kijken, of hij niet gesnapt wordt."

Ook in Spanbroek verdwenen in dezelfde nacht twee verlichte kerstherten. De voortuin van Bianca is sinds afgelopen nacht een stuk leger. "Ik woon sinds sinds jaar in Spanbroek. Toen ik het huis zag, dacht ik: 'Dit wordt een prachtig kersthuis!' Dus we hebben nogal uitgepakt, met veel lampjes en ook hertjes."

Woede en verbazing vechten in Ursem en Spanbroek om voorrang. Natascha: "Ik denk niet dat het baldadigheid is, want het is zorgvuldig gedaan. Het is te triest voor woorden. Juist omdat dit staat voor warmte en gezelligheid. Er zijn natuurlijk ergere dingen op de wereld, maar dit is wel heel treurig. Als je niet eens meer kerstverlichting in je tuin kunt zetten..."

'Waar gaat het over?'

Bianca vult haar collega-gedupeerde aan: "Kerstverlichting, waar gaat het over? Ik denk niet dat het toeval is dat er meerdere diefstallen zijn. Ik denk dat hij een rondje heeft gereden. Mijn man is des duivels. Weet je wat het is: nu staat hij in de tuin, de volgende keer misschien wel in je kamer."

Natascha treurt: "We zijn nu 'hertloos'. Die van ons was uniek en 30 jaar oud. Die koop je niet zomaar ergens. We gaan maar snel op zoek naar iets anders." Bianca weet nog niet of ze nieuwe hertjes aanschaft, maar neemt wel verdere voorzorgsmaatregelen. "Er hangt ook een bord met 'Merry Christmas' bij ons op de gevel. Die gaat snel naar binnen."