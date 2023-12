Schoentjes inzamelen als protest tegen Palestijnse kinderdoden: "Raakt me diep"

Toen twee ouders bij de organisatie aanklopten met idee om kinderschoentjes in te zamelen, werd dat gretig opgepakt, vertelt Van der Most: "Door in totaal zo'n achtduizend paar schoenen in te zamelen kunnen we visueel laten zien hoe concreet het leed van de bevolking daar is. We willen ze opstellen op verschillende pleinen in Nederland, en daarna worden ze verkocht om met de opbrengst weer meer Palestijnen te kunnen helpen."

De stichting, opgericht door onder andere de Noord-Hollandse Esther van der Most, zet zich al jaren in voor de mensenrechten van de Palestijnse bevolking. Van der Most ziet de huidige situatie met afgrijzen aan: "Het menselijk leed is onbeschrijfelijk. Alleen al qua kinderdoden staat de 'teller' inmiddels op achtduizend en elke tien minuten komt daar weer eentje bij."

"Als dit in Nederland zou gebeuren, zouden we ook willen dat er aandacht voor was"

Sinds dinsdagmiddag zijn mensen welkom om hun schoenen bij haar thuis in te leveren. Een belangrijke reden om mee te doen is haar eigen vierjarige dochtertje: "Als moeder raakt het mij extra diep dat er duizenden kinderen vermoord zijn in zo’n korte tijd. Ik kijk elke dag naar mijn dochter en dan denk ik: zo’n moeder in Palestina die kust haar kind welterusten en de volgende dag is die slaapkamer gebombardeerd."

Tien van de vijftig inzamelpunten zijn in Noord-Holland te vinden. Zo ook die van Maxime (35) uit Alkmaar. Na de aanval van Hamas op Israël 7 oktober begon zij zich meer in het gebied te verdiepen: "Als dit in Nederland zou gebeuren, zouden we ook willen dat er aandacht voor was. Hoeveel mensenlevens moet het nog kosten, en vooral waarom?"

Op het moment dat NH langskwam stond de teller in Alkmaar nog op zeven paar, maar na de eerste inzamelingsdag heeft Maxime er 27 binnen. Bij Margaret Misset in Cruquius begint het woensdagmiddag langzaam op gang te komen. Daar stond de teller op een stuk of twintig. "Je hoopt natuurlijk dat het meteen stormloopt voor een zaak als deze, maar het begint nu langzaam wat meer op gang te komen," vertelt Margaret.

Het lot van de Palestijnen ligt Margaret al lang na aan het hart: "Mijn ouders waren er in de jaren zestig zelfs al druk mee bezig, toen daar echt nog wel fronsend op werd gereageerd. Zelf doneer ik al een tijdje, maar toen deze actie voorbijkwam kon ik het niet laten om bij te springen."

Kinderen overstijgen debat

Margaret denkt dat juist deze actie bij uitstek geschikt is om de situatie in de Gazastrook te benoemen: "Het debat in Nederland over deze oorlog is ontzettend fel, en zo raar is dat ook niet. Maar ik denk dat kindslachtoffers dat debat overstijgen. Aan welke 'kant' je ook staat, iedereen is het er wel mee eens dat dit in ieder geval niet de bedoeling kan zijn."

In Hoofddorp moeten de meeste schoentjes nog aankomen bij Eline (30). Ook zij is moeder van een jong kind, maar verdiepte zich jaren geleden al in de situatie in het land: "Tijdens een religieuze zoektocht verdiepte ik me in de geschiedenis van het land, en zo raakte ik betrokken bij het lot van de Palestijnen. Als ik me voorstel hoe er duizenden kinderen, net zo oud als mijn eigen kind, verweesd over straat zwerven of gedood zijn, dan lopen de rillingen over m'n rug."

De inzamelingsactie duurt in ieder geval nog tot en met maandag. Het streven is om dan het benodigde aantal schoentjes bij elkaar te hebben.