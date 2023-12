Enkhuizer burgemeester Van Zuijlen ziet af van tweede termijn wegens nasleep ziekte

Dat heeft hij gisteravond aan de gemeenteraad van Enkhuizen laten weten. Van Zuijlen ziet af van een tweede termijn als burgemeester, omdat hij onvoldoende is hersteld van de kanker waar hij in 2020 door werd getroffen. Hij bleek een tumor te hebben, waarvoor hij intensief en succesvol werd behandeld.

Hoewel er werd gesproken over een nieuwe ambtstermijn, trekt hij nu de conclusie om niet langer door te gaan. Hij is inmiddels hersteld van zijn ziekte, maar de vermoeidheid is gebleven. "Een conclusie die ik met pijn in het hart moet trekken, want ik houd ontzettend veel van het prachtige, levendige Enkhuizen én van het vak van burgemeester. Het was én is mijn gedroomde plek om dit werk te doen. Tot mijn zeventigste wilde ik door, maar het zit er niet in", zegt hij daarover.

Zwakke conditie

Door zijn verzwakte conditie kan hij niet meer de 100 procent geven dat verwacht wordt bij zijn functie. "Daardoor loop ik voortdurend op mijn tenen en moet ik ondanks dat nog steeds gaten laten vallen waar ik dat absoluut niet wil. Ik ben te vaak niet aanwezig op momenten dat er wel op mij wordt gerekend. Dat is voor mijzelf niet goed, maar zeker ook niet voor de stad."

Volgend jaar november - als zijn ambtstermijn afloopt - stapt hij op als burgemeester om ruimte te maken voor een opvolger. Tot die tijd zal hij alles geven, zo luidt zijn boodschap. "Voor de bewoners, het erfgoed en de toekomst van Enkhuizen."