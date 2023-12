Van extreme droogte naar doorweekte weken, is dit de toekomst van Noord-Holland?

We hebben het afgelopen jaar veel uitersten als het gaat om het weer gezien: extreme droogte, maar ook wekenlange regenbuien. Nederland is altijd al een land van vier seizoenen in een dag geweest, maar worden de extremen de nieuwe norm? NH zoekt het uit.

In Purmerend i s afgelopen jaar de meeste regen gevallen. Mogelijk overtreft de meting zelfs het record van 1.387 mm, wat 1915 in Heemstede uit de lucht viel. "Door de hoeveelheid neerslag zijn veel weilanden ondergelopen en is er veel schade", zegt Van Straaten.

Wel erkent Van Straaten dat het weer afgelopen jaar veel impact heeft gehad op de maatschappij. "Storm Poly is wel echt extreem geweest. Vooral in Noord-Holland heeft het voor veel schade gezorgd."

Als meteoroloog Berend van Straaten spreekt van een 'extreme weerssituatie', dan heeft hij het over zware onweersbuien en hevige stormen. "Die hebben we dit jaar eigenlijk nauwelijks gehad. We hadden hevige zomerstorm en natuurlijk Ciàran en Pia, maar dat was het dan ook."

Volgens klimaatexpert Peter Siegmund (KNMI) viel het qua extremen dit jaar eigenlijk best mee. Wel vond ook hij het wat apart dat het dit jaar gemiddeld warmer en natter was. "Het was dit jaar waarschijnlijk wel het natste en warmste jaar tot nu toe." Bijzonder genoeg waren er, ondanks de warmte, geen hittegolven. Heel Europa had dit jaar redelijk bijzondere weersomstandigheden, maar bij ons viel dat volgens Siegmund uiteindelijk wel mee.

Het was dit jaar het natste jaar ooit gemeten, het record van 1.109 mm in 1998 is verbroken. Van Straaten zegt dat het een 'grillig jaar' was. Of al die regen een gevolg is van klimaatverandering, wil hij niet meteen zeggen. "Het is niet direct aan elkaar te linken."

Dat er zoveel regen is gevallen vindt Siegmund niet zorgelijk. "Regen ontstaat ook door toeval. Het hangt af van de wind. De aarde warmt inderdaad op, maar zoveel regen wordt niet meteen de norm." Peter: "Je zou kunnen zeggen dat zoveel regen dit jaar simpelweg pech was. Of geluk. Het is maar hoe je het bekijkt."

Een voorspelling voor het nieuwe jaar durft Siegmund niet te doen. "We kunnen in Nederland maar een paar weken vooruit kijken." In Europa warmt het twee keer zo snel op als op de rest van de wereld. Onze lentes en zomers zijn in temperatuur enorm snel gestegen. "Dat komt ook omdat het noordelijk halfrond sneller opwarmt dan de zuidelijke kant", legt hij uit.

El Nino

Volgens beide weerdeskundigen heeft El Nino amper invloed op het weer in Nederland. Dit klimaatfenomeen speelt zich om de vijf jaar af en heeft vooral invloed op landen rondom de evenaar. "Afgelopen jaar hebben we het een beetje gevoeld toen het zo droog was, maar verder zijn wij hier niet echt door geraakt", zegt Van Straaten.