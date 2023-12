Voeten van de trappers! Duinpaden staan blank door extreme hoeveelheid neerslag

Nationaal Park Zuid-Kennemerland en ook de Kennemerduinen staan blank. Bij Duin- en Kruidberg, maar ook in de buurt van Kattendel en Parnassia aan Zee zijn veel paden ondergelopen. Het grondwaterpeil staat inmiddels al bijna op het maximum, zo is te zien op onderstaande meter in de duinen. Er is twee keer zoveel regen gevallen als normaal.

"Door klimaatverandering zien we de afgelopen jaren steeds vaker extreme weersomstandigheden. Perioden van droogte of juist heel veel neerslag, zoals in deze herfst, gaan we steeds vaker mee te maken krijgen. Dat heeft ook effect op de duinen", aldus Gert Jan Vreken van PWN, de beheerder van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Sommige paden zijn zelfs niet of veel minder goed bereikbaar op dit moment.

Aanpassingen in duingebied

Om op het veranderende klimaat in te spelen, moeten er in de duinen aanpassingen gedaan worden om het water beter af te kunnen voeren. "Zo richten we bijvoorbeeld nieuwe natuur in de binnenduinrand zodanig in dat er grote hoeveelheden water kunnen worden opgevangen in extreem natte tijden zoals nu. Het water dat we in de binnenduinrand opvangen, kan dan geen overlast geven op aangrenzende landbouwgronden of in woonwijken. Het vormt juist een buffer voor droge tijden waarin weinig neerslag valt."

"In de praktijk blijkt dit al uitstekend te werken, bijvoorbeeld in Heemskerk in natuurgebied De Vlotter en in De Zanderij in Castricum. Uiteraard doen we dat niet alleen, maar met partners zoals de provincie, gemeenten en waterschappen", legt Vreken uit.

Tekst loopt door na de foto.