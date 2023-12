Man (28) aangehouden na brand in woning Schagen

Er was vannacht een brand in een woning aan de Abeelstraat in Schagen. Er is een 28-jarige man aangehouden, omdat de brand vermoedelijk is aangestoken. Er raakte verder niemand gewond.

Volgens een woordvoerder van de politie is de brand klein gebleven, omdat collega's de brand snel opmerkten. Zij waren in de buurt vanwege een melding. De brandweer is gekomen om de boel verder te blussen.

Ondanks dat de brandweer snel kon blussen is de schade aan het huis toch 'aanzienlijk'. Over de verdachte is nog weinig duidelijk. Op dit moment wordt onderzocht wat de relatie is tussen diegene en de woning.