Basisschool Klein Amsterdam zet alles op alles om zich te bewijzen: "Al veel stappen gezet"

Al maanden is het onrustig rondom basisschool Klein Amsterdam in Noord. De school met een eigen onderwijsvorm staat op de nominatie om gesloten te worden, maar de nieuwe directeur zet zijn schouders eronder en wil toch door: "Het kan en we gaan dat bewijzen." Ondanks een bezorgde minister en een kritische inspectie, zijn ouders blij eindelijk weer iemand aan het roer te hebben.

De kritiek op het onderwijs en beleid van de basisschool bereikt vorige week een hoogtepunt wanneer de minister een brief aan de Tweede Kamer schrijft over de situatie: het toezicht wordt zo streng mogelijk en de minister kan waar nodig maatregelen voor de school opleggen.

In juni dit jaar krijgt de school een beoordeling 'zeer zwak' van de onderwijsinspectie. In een termijn van een jaar moet de school van die beoordeling afkomen, de reden: het onderwijs is ondermaats en het beleid dat wordt gevoerd is niet duidelijk genoeg. De vorige interim-directeur Joke Middelbeek zegt na de zomer plots de school te willen sluiten op een nader te bepalen moment en ze vertrekt. Ouders en leerkrachten zitten zonder sturing en weten niet waar ze aan toe zijn.

Een nieuw hoofdstuk

Roel Schoonveld werd in eerste instantie aangesteld als directeur om enkel de school te sluiten, maar besloot het tóch te gaan proberen: "Zo veel mensen zien de kracht van de school in, en daarbij zie je aan de uitstroom van onze leerlingen in de bovenbouw dat het hier goed gaat."

Onderwijswethouder Marjolein Moorman besteedt woensdagochtend ook aandacht aan de school tijdens de commissie Onderwijs. De constatering van de onderwijsinspectie is haar inmiddels duidelijk, maar: "Het is mij nog minder duidelijk waar het positieve beeld op is gestoeld." Volgens de nieuwe directeur wordt te veel gekeken naar de oude situatie voordat hij er werkzaam was: "De onderwijsinspectie heeft gelijk dat er iets moet veranderen. De inspectie heeft te weinig bevoegden voor de klas gezien, maar dat gaat over de situatie in april. Die onbevoegden zijn inmiddels al vertrokken, dus dat probleem is al opgelost."