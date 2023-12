Amsterdamse RAI neemt extra maatregelen na verhoogd dreigingsniveau

De RAI in Amsterdam neemt extra veiligheidsmaatregelen nu het dreigingsniveau voor een terroristische aanslag in Nederland is verhoogd. Dat laat het evenementencentrum vanavond weten aan de NOS .

In de RAI vindt de komende tijd onder andere het Winterparadijs plaats. Een evenement waar duizenden mensen op afkomen.

Of de gemeente Amsterdam ook extra maatregelen neemt, is niet duidelijk. Een woordvoerder zegt dat er geen standaardmaatregelen voor gemeentes zijn als het dreigingsniveau wordt verhoogd. Bovendien doet de gemeente geen uitspraken over veiligheidsrichtlijnen.

Andere evenementen- of congrescentra zoals de Jaarbeurs in Utrecht en Ahoy in Rotterdam zeggen geen extra maatregelen te nemen. Daar willen ze per evenement beoordelen wat nodig is.

Kans op aanslag reëel

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) verhoogde gisteren het dreigingsniveau in Nederland gisteren van niveau 3 naar 4. Daarmee is de kans op een aanslag reëel.