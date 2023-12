Het Afvalpaleis moet weg uit pand op Dappermarkt: "Verdrietig en een beetje boos"

De gemeente heeft besloten het pand een nieuwe bestemming te geven, namelijk 'kunstdetailhandel/kunst & cultuur'. Het afvalpaleis zat antikraak in het pand aan de Dappermarkt, bovendien was het contract met de gemeente tijdelijk. Toch had Stomph goede hoop dat het contract door de gemeente zou worden verlengd.

"Als het pand was verkocht had ik het begrepen, maar nu is dat niet het geval." Stomph gaat verder: "Dit is nou precies wat we willen als samenleving en als stad. We willen een participerende maatschappij, we willen iets doen aan duurzaamheid en dat dat voor iedereen beschikbaar is. En dat doen we hier."

Nieuwe locatie

"Je wil eigenlijk dat zo'n initiatief op eigen benen kan staan", zegt stadsdeelvoorzitter Carolien de Heer. "Dan staat er ook een huur tegenover. Dat is ook eerlijk ten opzichte van de rest." Het Afvalpaleis zou het liefst doorgaan op de huidige locatie, omdat verhuizen een tijdrovende en dure klus is voor de vijftig vrijwilligers die zich inzetten voor het initiatief. Maar nu dat onwaarschijnlijk lijkt, wordt er ook gekeken naar mogelijke nieuwe locaties. "Een ander pand op de Dappermarkt zou het mooiste zijn."

Het stadsdeel wil het Afvalpaleis zeker helpen met het vinden van die nieuwe locatie, zegt De Heer. "We moeten kijken of we hen kunnen helpen met kijken naar subsidies, fondsen of andere manieren om geld te genereren."