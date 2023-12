NH's Engel heeft een speciale betekenis voor Beverwijkse Patricia, steun en toeverlaat voor iedereen

De Beverwijkse Patricia staat voor iedereen klaar: bij Heliomare werkt ze met kinderen met een handicap, ze verzorgt haar bejaarde moeder én houdt nog tijd over om haar dochter Priscilla te helpen met haar baan als mantelzorgmakelaar. "Niemand verdient de Engel meer dan mijn moeder", zegt Priscilla tegen NH. Zeker omdat engelen een speciale betekenis hebben voor Patricia.

Voor Patricia is een engel extra bijzonder - NH Nieuws

Patricia wist in ieder geval niet wat ze moest verwachten, bij de Wijkertoren. "Priscilla haalt wel eens vaker streken uit, maar dit is wel een hele leuke."

Vindt Patricia het zelf eigenlijk bijzonder, dat ze zich zo belangeloos voor anderen inzet? Ze haalt haar schouders op: "Je doet wat je kan. Ik help anderen graag en misschien helpen ze mij dan ook als ik het nodig heb."

Alkmaarse Marjolein is een engel: "Om belangeloze inzet voor minima"

Alkmaarse Marjolein is een engel: "Om belangeloze inzet voor minima"

Els is en verdient volgens Lydia een engel: "Het is gewoon een gouden wijffie!"

Els is en verdient volgens Lydia een engel: "Het is gewoon een gouden wijffie!"

Tip ons!

💬 Stuur een Whatsapp-bericht met een tip, foto of video naar 06-30093003 (handig om op te slaan in je telefoon)!

📧 Contacteer de redactie of journalisten bij jou in de buurt via ons tipformulier.

Op de hoogte blijven?

🔔 Blijf op de hoogte van nieuws uit jouw regio, download de gratis NH Nieuws-app via de App Store of de Google Play Store.