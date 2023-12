AZ zonder steun in Polen voor cruciaal duel: "Logische beslissing"

De AZ-selectie is vanmiddag geland in Polen, waar de Alkmaarders zich klaar maken voor de cruciale Europese wedstrijd tegen Legia Warschau. In de Poolse heksenketel moet AZ het morgenavond zonder de steun van haar eigen supporters doen. "Een logische beslissing", laat AZ-fan Henk weten. "Je moet bij dit soort wedstrijden geen risico nemen voor je fans, dus heel verstandig van AZ."

"We wilden graag naar deze wedstrijd in Warschau", vertelt Henk. Vaak is de trouwe AZ-fan erbij als zijn club Europees moet acteren. Zo was Henk ook van de partij vorig seizoen in Londen, toen de Alkmaarders het in de halve finale opnamen tegen West Ham United. "Dit tripje naar Polen wordt ons nu door de neus geboord. Balen, want er staat veel op het spel en AZ had onze steun goed kunnen gebruiken." "Neutraal terrein" AZ liet aan haar supporters in een eerder stadium weten dat er geen kaarten te koop zijn voor dit duel. "Op zich heel logisch dat AZ dit heeft gedaan", vertelt René. De AZ-supporter uit Waarland is vrijwel altijd aanwezig bij de Europese uitwedstrijden. "Ik hoopte eigenlijk dat deze wedstrijd op neutraal terrein zou plaatsvinden zonder supporters van beide clubs. Leek mij het meest eerlijk gezien de schermutselingen van eerder dit seizoen."

Dat gaat niet gebeuren, want dit laatste groepsduel van de Conference League vindt gewoon plaats in het onderkomen van Legia Warschau: Wojska Polskiego. Waarschijnlijk met zo'n dertigduizend fanatieke Poolse fans. René: "Normaal sta je al met 1-0 achter als er zoveel supporters tegen je zijn. Publiek kan vaak wel een twaalfde man zijn. Van de andere kant schoppen fans niet tegen de bal, dat moeten de AZ-spelers zelf doen." Tekst loopt door onder de tweet

In het zonnige en warme Spaanse Malaga volgt Alkmaarse supporter Henk nu de wedstrijd van zijn club morgen. "Toen Warschau niet doorging, zijn we met z'n vijven hier naartoe gevlogen. De wedstrijd tegen Legia Warschau kijken we nu in de kroeg." "Incidenten" Ook niet verkeerd natuurlijk, al zit het Henk niet lekker deze hele toestand met de Poolse club. "Ik vind het vervelend dat we op deze manier naar voren komen, al vind ik dat AZ er weinig aan kon doen bij de thuiswedstrijd begin oktober." Helaas is het niet de eerste keer dat de pleuris uitbreekt bij de Alkmaarse club. Vorig seizoen liep de thuiswedstrijd tegen West Ham United ook volledig uit de hand. "Jarenlang stond AZ bekend als familieclub", vervolgt Henk zijn betoog. "Alleen de laatste tijd is de sfeer wel wat fanatieker geworden, wat ik persoonlijk wel kan waarderen. Helaas gaat het wel gepaard met dit soort incidenten en dat is niet goed voor de club."

AZ landde woensdagmiddag in Polen. De club laat weten dat dit wel een wat andere trip is dan normaal. Zo is morgenvroeg de traditionele stadswandeling gecanceld. Nu blijft de selectie op de ochtend van de wedstrijddag in het hotel. Verder wil de Alkmaarse club niet te veel uitweiden over andere voorzorgsmaatregelen.

"Gedrag van supporters dat ik absoluut niet goed keur", is Henk helder over voetbalgeweld. "Toch vind ik niet dat je alleen naar supporters kan wijzen. Daar is AZ soms wel goed in, want ik vind dat de club het soms ook beter moet begeleiden." Keepersdilemma Dan is er nog het keepersdilemma. Wie neemt de plek over van de geblesseerde Mathew Ryan? De wat oudere en meer ervaren Hobie Verhulst of het grote talent Rome-Jayden Owusu Oduro. René: "Laat Verhulst de wedstrijden deze week tegen Legia en PSV spelen. Het zijn cruciale wedstrijden en ik vind het risico te groot om met Owuso-Oduro te starten. Laat hem lekker keepen in het bekerduel met HHC Hardenberg." Een mening die Henk niet deelt. "Owusu-Oduro is een groot talent. Laat het maar zien en gooi hem voor de leeuwen." Tekst loopt door onder de afbeelding

Beide supporters hopen uiteraard dat AZ gaat winnen in Polen, maar zijn er allesbehalve zeker van. "Ik hou het een beetje op 50-50", laat René weten. De AZ-fan gaat de wedstrijd nu morgen in het supportershome in het stadion bekijken. De Alkmaarders moeten winnen van Legia Warschau om te overwinteren in de Conference League. Legia Warschau - AZ begint morgenavond om 18.45 uur. Verslag van deze wedstrijd volg je hier op onze site.