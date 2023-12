Dieselaggregaat voorziet duurzame woningen al maanden van stroom: "Hoezo energiezuinig?"

Enkele nieuwbouwwoningen op het Vlietsend in Krommenie zijn maanden geleden al opgeleverd, maar nog steeds niet aangesloten op het stroomnet. Om de als duurzame in de markt gezette huizen toch van stroom te voorzien, staat er al sinds het einde van de zomer een groot dieselaggregaat in de buurt. En dat leidt tot boosheid en onbegrip bij overbuurvrouwen Gerda Brasser en Alie Deumers. Het aggregaat maakt namelijk veel herrie en spuwt smerige dieseldampen uit. Netbeheerder Liander laat aan NH weten dat de overlast eind volgende week verleden tijd zou moeten zijn.

Gerda Brasser is niet blij met dieselaggregaat bij haar aan de overkant - Foto: NH

In maart schreef NH over een soortgelijk geval in Westzaan. In de nieuwe wijk daar stond zo'n anderhalf jaar een aggregaat te draaien om de nieuwe duurzame woningen van stroom te voorzien, omdat ze nog niet op het net waren aangesloten. Tekst loopt door onder de video.

Duurzame wijk blijft op diesel draaien - NH Nieuws

Het aggregaat staat er volgens Gerda sinds september. "Eerst de ellende van drie jaar nieuwbouw en nu nog die aggregaat. We zijn er eigenlijk een beetje klaar mee hier. Er moet gewoon weer rust in de buurt komen." Alie Deumers, Gerda's buurvrouw, vindt het aggregaat stinken. "Ik heb astma en kan er niet tegen. En de herrie is vooral 's avonds na zessen heel irritant." Gerda vult aan: "Als ik in de slaapkamer zit, moet echt de koptelefoon met noise cancelling op. Het maakt gewoon heel veel herrie. En wat ik ook verbazingwekkend vind: het wordt gepromoot als de verrijking van Krommenie, energiezuinig en noem maar op. Nou, voorlopig staat het hele gebeuren nog steeds op een aggregaat te draaien. Hoezo is dit energiezuinig?"

Minder groen De komst van de nieuwe woningen was sowieso al een grote overgang voor de vrouwen. Toen ze er kwamen wonen keken ze uit op een oase van bomen en struiken met twee Zaans groen geverfde gebouwen ertussen. Nu staan er twee grote woonappartementen met een stuk minder groen ervoor in de plaats. "Tranen met tuiten heb ik gehuild", aldus Alie. "Al die arme dieren en de bomen die omgingen... ik heb staan huilen, echt waar." Schuif hieronder heen en weer om het verschil van voor en na te zien. Tekst loopt door onder de foto's.

Netbeheerder Liander laat aan NH weten dat de problemen voor Kerst verleden tijd moeten zijn. Eind volgende week worden de kabels gemonteerd, daarna kan het aggregaat uit en worden weggehaald. Daar zit nog een klein voorbehoud in; als de weersomstandigheden te slecht zijn kan dat later worden. Overmacht Een woordvoerder van de gemeente Zaanstad zegt het zich goed voor te kunnen stellen dat omwonenden overlast ervaren van het aggregaat en het vervelend te vinden voor de buurt. Ze laat weten dat er sprake is van overmacht. De aanvraag voor de aansluiting van de nieuwbouwwoningen op het stroomnet is volgens haar op tijd gedaan bij Liander, maar de netbeheerder krijgt zoveel aanvragen dat het achterloopt. Liander zegt zelf dat het aggregaat is neergezet om de boel te versnellen, omdat er vertragingen waren in het voortraject van de aansluiting. Er werd vervuilde grond aangetroffen waardoor bodemonderzoek nodig was en daarnaast is er veel regen gevallen. De woordvoerder van de gemeente vult aan: "Gezien de woningnood vindt de gemeente het belangrijk dat de bouwprojecten door blijven gaan zodat meer mensen een dak boven hun hoofd krijgen."