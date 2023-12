Staan de beste stuurlui aan wal? Lezers geven tips over lostrekken gestrande kotter

Van het inzetten van een helikopter tot opblaasbare rubberen rollen: NH ontving afgelopen tijd veel berichten van betrokken lezers met tips over hoe de vastgelopen garnalenkotter op het strand bij Zandvoort weer richting zee kan. Hopelijk zijn die adviezen niet nodig, want later vandaag wordt live op NH de derde poging om het schip vlot te trekken gedaan. Maar mocht het niet lukken, dan kan de schipper nog altijd terugvallen op deze tips.

In de nacht van 22 november krijgt de KNRM rond 00.45 uur melding van een vastgelopen kotter op een strandbank bij Zandvoort. Pogingen om die nacht de boot los te trekken mislukken. De volgende ochtend, als het vloed is, zal het uiteindelijk wel gaan lukken, is dan nog de gedachte. Maar de garnalenboot ligt dusdanig vastgezogen in het natte zand dat drie weken later de rood-blauwe boot nog steeds hopeloos op het strand van de badplaats ligt.

"In de zeevaart denken ze aan trekken, maar je moet de lucht in"

"In de zeevaart denken ze met dit soort dingen altijd aan lostrekken, maar wat ze vergeten is dat je de lucht in moet", klinkt het in Rotterdams accent. Zijn voorstel is dan ook om het leger te vragen of ze een helikopter beschikbaar hebben. Daarmee moet de kotter omhoog worden getild. Dat klinkt als fantasie, maar volgens John, die bij een bergingsbedrijf heeft gewerkt, zijn helikopters met dubbele propellers sterk genoeg om dat klusje te klaren.

Kikvorsman met gasspuit

"Belangrijk bij deze operatie is dat je geen kabels gebruikt, maar hijsbanden die onder de vastgelopen boot worden doorgehaald", legt hij verder uit. Op de vraag hoe je de banden onder het schip krijgt, heeft de 82-jarige Rotterdammer een helder antwoord. "Dat is niet moeilijk, die spuit je er met gasspuiten onderdoor. In mijn tijd konden kikvorsmannen dat bij boten die waren gezonken. Dus dat gaat makkelijk. Als ze dit vanaf het begin hadden gedaan was je binnen een halve dag klaar geweest."

Niet trekken, maar duwen

Ook Hans Klepper laat aan NH weten dat de chinook helikopter een goede optie is. Piet van der Veer gooit het over een andere boeg en denkt dat lostrekken - of eigenlijk duwen de oplossing is. Dat moet gebeuren met de BARV van de marine.

Tekst gaat door onder de foto.