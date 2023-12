Dan toch: omwonenden voormalig ziekenhuis Tergooi krijgen bredere parkeervakken

De parkeervakken aan de Van Linschotenlaan in Hilversum worden verbreed. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van bewoners aan de straat in vervulling. Met de verbreding moet een einde komen aan de vele schadegevallen aan de auto's van omwonenden.

De smalle parkeervakken op de Van Linschotenlaan is lang een doorn in het oog van de bewoners. Tot voor kort was ziekenhuis Tergooi hun achterbuurman. Dat zorgde voor veel parkeerdruk, waardoor het voor de bewoners niet alleen een hels karwei was om een parkeerplek te vinden, maar het zorgde ook voor de nodige schade aan de auto's.

Klachtenregen

De gemeente erkent dat het de laatste jaren klachten heeft geregend over de parkeerproblemen aan deze Hilversumse straat. Vier jaar geleden probeerde de bewoningsvereniging er nog voor te zorgen dat bewoners gewoon, en schadevrij, in hun eigen buurt konden parkeren.

Een aantal bewoners had regelmatig schade aan de auto wat voor flinke garagerekeningen zorgen, tot wanhoop van de bewoners. De schade werd meestal veroorzaakt door de krappe parkeerplekken, waardoor autodeuren tegen andere auto's aankwamen bij het uitstappen. Ook ging het geregeld mis bij het inparkeren.

Een ton

Die bewonersactie leverde in 2019 niets op, maar nu is de situatie veranderd. Tergooi heeft inmiddels een gloednieuwe locatie. Het ziekenhuis is opgeschoven naar de Soestdijkerstraatweg. De gemeente stelt dat de parkeerdruk nu gaat afnemen omdat het hospitaal verkast is. Dat is meteen het moment om de parkeervakken aan te pakken. Voor deze verbredingsoperatie trekt Hilversum 100.000 euro uit.