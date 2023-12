Manon en Carina openen pop-upwinkeltje in huiskamer: "Past bij Oudorp"

Met het winkeltje wordt een oude Oudorper geschiedenis weer levend gemaakt. Want dit huis, nu de woning van Hertog, was ooit een sigarenwinkeltje. "Hier kochten we vroeger kauwgom", vertelt een van de klanten bij de opening van de pop-upwinkel deze week, aan mediapartner Streekstad Centraal.

Het kamerscherm is een opvallend element in het winkeltje. Achter dat scherm is nog gewoon de woonkamer van Hertog. Het gevoel dat je 'op bezoek' bent, dat de grens tussen huis en winkel vaag is, maakt Kazei tot wat het is en wil zijn: een echt '(Ou)dorps' winkeltje. Met in het logo herkenbaar de oude Munnikenweg. Tegelijk staat de tijd hier zeker niet stil: "Het hele ontbijt kun je ook vegan bestellen", legt Ligthart uit.

