Cees Roos kan er geen genoeg van krijgen: hij heeft 400 kerststallen

De fascinatie van Cees Roos voor kerststallen begon onschuldig. Maar inmiddels heeft hij er 400, in alle soorten en maten. Hij exposeert ze in het oude Raadhuis in het centrum van Zandvoort.

Roos durft het niet met zekerheid te zeggen, maar hij vermoedt dat hij de grootste kerststallenverzameling van Nederland heeft. Die is in eerdere jaren tentoongesteld in Zandvoorts Museum en de Agathakerk en is nu nu neergestreken in het oude Raadhuis. Daar passen zijn kerststallen gemakkelijk in, zelfs als de collectie nog uitdijt. En dat is de verwachting. Roos weet van geen ophouden.

''Ik ga lekker door'', zegt Roos, terwijl hij wat stof van een Mariabeeldje veegt. ''Ik vind het prachtig om ze te verzamelen, er zijn er nog heel wat die ik graag aan mijn verzameling zou willen toevoegen ''

