Heibel in Heemskerk: moet Feestweek weg uit het centrum?

Het is hommeles achter de schermen van de Feestweek Heemskerk. Waar de horeca in het centrum profiteert van de enorme toeloop van mensen en de populariteit van dit volksfeest, ervaart een aantal winkeliers al jaren overlast. Deze winkeliers trekken nu bij de gemeente aan de bel. "Er worden afspraken gemaakt wanneer je mag opbouwen, wanneer het schoon moet zijn. Maar daar wordt gewoon niet aan gehouden", vertelt raadslid Karel Rozemeijer naar aanleiding van gesprekken die hij met de winkeliers heeft gevoerd. Opvallend is dat deze winkeliers zelf geen uitspraken willen doen tegenover NH.

Foto: Inter Visual Studio

Rozemeijer is door diverse ondernemers benaderd met hun zorgen omtrent de Feestweek. “Drie, vier dagen van tevoren wordt al opgebouwd, terwijl één dag is toegestaan. Urinewagens staan dwars op de weg en ondernemers willen dat hun winkel bereikbaar blijft. Dat gaat dan vloeken met elkaar", zegt het raadslid. "De Feestweek duurt drie dagen, maar qua overlast is het onderhand meer dan een week. De zaterdag na de kermis is het niet te harden in het centrum vanwege de bier- en pislucht. De groentewinkel wil zijn groente en fruit buiten stallen. Je wil daar toch geen appel kopen.”

Ook het afbreken duurde het afgelopen jaar langer dan gepland. Zo waren door de krapte op de arbeidsmarkt de hekken veel later weggehaald dan afgesproken, aldus wethouder Aad Schoorl. “Ondernemers hebben zich gemeld met de overlast door de kermis en dat komt natuurlijk door limieten die worden overschreden, plaskruizen die er nog staan. Ondernemers moeten hard werken voor hun geld. Het wringt en daar zijn we ons allen van bewust.”

Tenten op straat En niet alleen de op- en afbouw van de Feestweek is de winkeliers een doorn in het oog, zegt Rozemeijer. “Voorheen dronk iedereen een biertje in de horeca zelf. Maar de horecaondernemers willen de mensen niet meer binnen, want dan zijn ze een week bezig om de boel weer op te knappen. Dus hebben ze tenten buitengezet en komt het feest op straat. Dat bijt met de bereikbaarheid van de winkeliers.”

Volgens Rozemeijer houdt niemand zich aan de vergunning en is er onvoldoende handhaving op de regels en afspraken van de vergunning. “Dat is typisch Heemskerk. Er mag niets, alles gebeurt toch en dan gaan we kijken of het vergund kan worden. Dat is de wereld op z’n kop. Bedrijven gaan dan mopperen en klagen en vinden geen gehoor bij de gemeente.” Tekst gaat verder na de foto

Foto: NH / Koen Bugter

De populariteit van de Feestweek en daarmee het bezoekersaantal neemt al jaren toe. En zeker de laatste twee jaar was de overlast groot. “We hebben twee jaar geen kermis gehad door corona”, vertelt Xander Kleijne, voorzitter van de BIZ en eigenaar van restaurant Het Dorrup: "Sinds vorig jaar kunnen we pas weer kermis vieren en werd het extreem druk. Dit jaar was dat al een stuk minder, maar doordat het zonnig was, zocht iedereen de schaduw op. Waar ze normaal verdeeld waren, stonden ze nu allemaal op een plek."

“Je merkt dat de kermis de afgelopen jaren steeds drukker wordt. Dat is heel positief, maar we lopen nu tegen de randjes aan wat mogelijk is”, erkent wethouder Schoorl. “En niet alleen de winkeliers geven dit aan. Ook de hulpdiensten zoals politie, ambulance en beveiliging geven dit signaal. Het kan niet zo zijn dat de horeca alleen de poen van de kermis krijgt en de winkeliers de overlast.”

Knettert Zowel de winkeliers als de horeca zijn verenigd in de BIZ, de opvolger van de winkeliersvereniging. Maar ook daar knettert het, kan raadslid Bertus Berghuis bevestigen. "De onderlinge verhouding tussen de winkeliers en horeca is op dit moment niet goed. De winkeliers hebben de indruk dat het meer om de horeca gaat dan om hen."

En ook Rozemeijer beaamt de verstoorde verhoudingen. “De horeca zegt: wij hebben corona gehad. Maar die tijd is achter ons. Iedereen heeft corona gehad. Waar het om gaat, is dat je een ander tot overlast bent en je bent niet bereid in gesprek te gaan. Je wilt juist nog meer tenten en de boel afsluiten. De boel is nu ontwricht en dat moet hersteld worden.”

"De boel is nu ontwricht en dat moet hersteld worden." Raadslid Karel Rozemeijer

Zelf willen de winkeliers absoluut geen uitspraken doen tegen NH. Op de vraag of er misschien een angstcultuur heerst, geven zowel Rozemeijer als Berghuis aan daar wel signalen van te hebben opgevangen. Rozemeijer: Ik weet bijvoorbeeld dat ze bij degene die wel eens gevraagd heeft om handhaving verhaal hebben gehaald. Zo van: Wat maak je me nu? Dat kan natuurlijk niet. Dan ga je angstcultuur creëren en een situatie waar je niet in wilt komen."

Een andere ondernemer in Heemskerk wilde niets zeggen uit angst voor minder klandizie en dus minder omzet. “Ik heb er belang bij om niets te zeggen. Het is een gevoelig onderwerp.” Berghuis: “Er is iets wat niet goed is. Ik voel het, maar kan het niet bewijzen. Ik ben 84, maar ik weet wat er speelt in Heemskerk. Ik begrijp die ondernemer, want het ligt ook heel gevoelig.”

Toch maken niet alle winkeliers zich zorgen. Zo vertelt Nathan van Parré Wonen: “Wij gaan gewoon dicht, maar dat komt omdat we zelf allemaal Heemskerkers zijn. Wij zijn zelf op de kermis.”

Blote billen Ook Hans Anders gooit zijn deuren dicht tijdens de Feestweek. “We hebben anders dronkenlui, die met hun blote billen tegen onze ramen aanstaan. En wij hebben voornamelijk oudere mensen. Die kunnen met hun rollator niet door de menigte. Maar het is voor ons acceptabel. Het is een dorpsfeest en dat moet in stand blijven. Het zijn maar drie dagen in het jaar. Waar maken we ons druk over?”

Er is volgens wethouder Schoorl nog geen sprake van het verplaatsen van de Feestweek uit het centrum. "Wij gaan duidelijk het gesprek aan met de horeca, met de ondernemers, hoe we het tot in de lengte der jaren voor elkaar kunnen boksen om een gezellige kermis te kunnen hebben met elkaar.” En als het aan Xander Kleijne ligt, blijft de kermis ook in het centrum. “Er is wel een voorstel geweest vanuit een aantal winkeliers. Als we niet uit de problemen kunnen komen ze de kermis willen verplaatsen. Maar we hebben allemaal de intentie om de problemen op te lossen die er nu zijn. Het is niet hun bedoeling om de kermis te laten stoppen, maar het moet een leefbare omgeving worden voor iedereen.”