De gespierde billen van Dick Tol, standbeeld Volendamse voetballegende onthuld

Met 276 doelpunten voor Volendam is clubtopscorer Dick Tol uitgegroeid tot een voetballegende in het vissersdorp. Het is vandaag precies een halve eeuw geleden dat 'de Knoest' of 'Witte' overleed. Om de icoon te eren wordt daarom een standbeeld van hem onthuld bij stadion van FC Volendam. NH-radioverslaggever Samanta de Groot ging op bezoek bij Jans van Baarsen, de kunstenares die de nagedachtenis in elkaar boetseerde.

Er is geen Volendammer die Dick Tol niet kent. De Knoest speelde van 1958 tot 1967 voor Volendam en werd één keer topscorer van de Eredivisie. En ondanks dat clubs stonden te springen om Tol in te lijven bleef hij zijn dorp en club trouw. Niet voor niets groeide Tol, die uitblonk door onder andere zijn fysieke kracht en explosiviteit, uit tot een voorbeeldfiguur voor elke voetballende Volendammer.

Niet heel onverwacht dus dat er een beeld moest komen, precies 50 jaar nadat Tol overleed. Van Baarsen kijkt uit naar de onthulling van haar werk, vanmiddag om 15.00 uur, maar kan haar zenuwen niet gemakkelijk onderdrukken. "Het is een beetje chaotisch, ik ben heel erg nerveus", vertelt ze.

Lange adem

Van de beslissing om een beeld te maken tot de daadwerkelijke onthulling: dat had nogal wat voeten in de aarde. In 2011 werd stichting de Knoest opgericht met als doel een levensgroot standbeeld voor hun held te realiseren. In 2020 waren de financiën pas rond en kon Van Baarsen aan de slag.

"Tien jaar geleden ben ik begonnen", vertelt de kunstenaar over de realisatie van het beeld. "En toen ging het weer niet door." Hoewel ze al ervaring had met het vereeuwigen van voetballegende Gerrie Mühren, kwam ze bij Tol toch iets bijzonders tegen.

Levende legende

"Hij had prachtige billen", legt ze uit. "Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het was een stevige knul." Voor haar onderzoek naar de Knoest ging Van Baarsen onder andere op bezoek bij de vrouw van de voetballegende. Nu het beeld klaar is, overheerst trots. "Het is een prachtig mooi beeld geworden."

De kunstenaar ziet, ook al speelde de voetballer voor haar tijd, haarscherp in hoe belangrijk hij nog steeds is voor de Volendamse gemeenschap. "De Knoest was toch dé Volendamse voetballer. Dat is-ie nog. Zelfs mijn kleinkinderen weten wie het is. Dat blijft gewoon leven."