Bloemendaal pakt gevaarlijke situatie Korte Zijlweg aan: "Wachten op een ongeluk"

Veel mogelijkheden zijn er niet en geld is er al helemaal niet, maar de gemeente Bloemendaal wil de onoverzichtelijke verkeerssituatie op de Korte Zijlweg in Overveen verbeteren met de aanleg van een zebrapad.

Dat bleek woensdagavond bij de raadscommissie Grondgebied, waar een petitie van omwonenden in Overveen en van de wijkraad Ramplaankwartier Haarlem werd besproken. Volgens de indieners van de petitie is het vooral voor fietsers die vanuit Overveen richting Ramplaankwartier rijden, erg onoverzichtelijk.

Achteropkomend autoverkeer is moeilijk te overzien, bovendien rijden veel automobilisten daar te hard. Voor voetgangers is er geen veilige oversteekplek en dat levert onder meer gevaar op voor bezoekers van de muziekschool, de kinderopvang en de kerk aan de weg.

Spookfietsers

Om te voorkomen dat ze twee keer de weg moeten oversteken, fietsen vooral veel scholieren tegen het verkeer in op het fietspad langs de weg. Dat mag niet, maar wordt door handhavers wel gedoogd, bleek tijdens de vergadering. Raadslid Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal hamerde op snelle maatregelen. "Het is gewoon wachten op een echt groot ongeluk daar."

Slewe stelde voor om te beginnen met een zebrapad. Daar kunnen fietsers ook even afstappen en te voet de weg oversteken. "Dan moeten de auto's wel stoppen", denkt Slewe, die ook meteen voorstelde er direct een regenboogzebrapad van te maken. "Dan hebben we dat ook meteen geregeld in Bloemendaal."

Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal wil eigenlijk liever dat er maatregelen komen om het verkeer af te remmen, maar is bang dat dat erg veel geld gaat kosten. Geld dat de gemeente eigenlijk niet heeft. Ook vanwege het geldgebrek wezen meerdere raadsleden erop dat een deel van het probleem onder de gemeente Haarlem valt en Bloemendaal maar met de buurman om tafel moet.

Oversteek

Wethouder Wijkhuisen beloofde in ieder geval een veilige oversteek. "We gaan er wat aan doen. Er komt een oversteekplek voor voetgangers en fietsers. Dat kan eigenlijk alleen tussen Ramplaan en Elswoutslaan komen te liggen. Dat is de enige plek waar je dat veilig kunt aanleggen."

Andere plannen zoals het aanleggen van een dubbel fietspad, is volgens de wethouder knap lastig. "Dat is wel een probleem, er is eigenlijk geen ruimte voor. Het zou ook meerdere parkeerplekken kosten, terwijl die daar juist hard nodig zijn."

Boter bij de vis

Het kan GroenLinks Bloemendaal allemaal niet snel genoeg gaan. Raadslid Adrie van der Rest eiste 'boter bij de vis' van de wethouder. Oftewel: kom snel met een goed plan en voer dat uit. "We pakken elk probleem dat zich in Bloemendaal op het gebied van verkeersveiligheid manifesteert aan", beloofde wethouder Wijkhuisen de raadsleden.