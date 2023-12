Slachtoffer schietpartij (23) vroeg mensen in bouwmarkt om ambulancedienst te bellen

De man die gisteravond in Amsterdam-West gewond raakte bij een schietpartij is een 23-jarige Amsterdammer. Hij liep nadat hij geraakt was naar een bouwmarkt aan de Willem de Zwijgerlaan en vroeg daar aan aanwezigen of ze de ambulancedienst wilden bellen.

Daarna werden er twee ambulances en een mobiel medisch traumateam, dat per auto kwam, opgeroepen. Ook werd de omgeving van de bouwmarkt door agenten met lint afgezet. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten aanspreekbaar. Hij zat eerst op een stoeltje en daarna rechtop op de ambulance. Toen hij doorhad dat er fotografen bij het lint stonden, hield hij zijn arm voor zijn hoofd om niet herkend te worden.

Volgens de politie was hij in zijn onderlichaam geraakt. Het was in eerste instantie niet duidelijk waar er geschoten was, maar de politie meldt vandaag dat hij 'meer dan vermoedelijk' in de omgeving van de Anna van Burenstraat gewond is geraakt. Dat is een straat naast de Willem de Zwijgerlaan. Een omstander zag hem daar lopen en vertelde de politie dat hij hinkend richting de bouwmarkt ging.

Er hing gisteren een tijdje een politiehelikopter boven het gebied, maar het lukte de politie nog niet om de schutter te vinden. De recherche onderzoekt de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Informatie doorgeven kan ook anoniem.

Hulpdiensten rukten gisteravond massaal uit: