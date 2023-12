Inwoners Opmeer gaan flink meer gemeentebelastingen betalen: 'We kunnen niet anders'

Inwoners van Opmeer merken komend jaar dat bijna alles duurder wordt. De gemeentebelastingen gaan flink omhoog, veel meer dan bij andere West-Friese gemeenten. Maar ook voor je rijbewijs, het aanvragen van een paspoort of een begrafenis ga je meer betalen. "Opmeer is een kleine, maar nog steeds zelfstandige gemeente. Om het hoge voorzieningenniveau in stand te houden, is er veel geld nodig."

Waar bij andere West-Friese gemeenten de belastingen met soms een paar euro omhoog gaat, of soms zelfs omlaag, gebeurt dat niet in Opmeer. Er is voor gekozen de inflatie van 7,1 procent door te berekenen. De afvalstoffenheffing gaat in deze gemeente zelfs met 8 procent omhoog.

Belastingen hadden nog duurder kunnen uitpakken

Een eenpersoonshuishouden gaat daardoor 25 euro per jaar meer betalen. Een meerpersoonshuishouden moet 34 euro meer aftikken dan nu en komt uit op 459,45 euro. Het is het hoogste tarief van alle gemeenten.

En dan nog komt Opmeer 64.000 euro tekort om de afvalkosten te dekken. "Als we het kostendekkend zouden maken, zou de afvalstoffenheffing eigenlijk met 11 procent moeten stijgen. Maar om de burger niet te zwaar te belasten, hebben we voor 8 procent gekozen", legt een gemeentewoordvoerder uit.

Gemiddeld gezin ruim 130 euro duurder uit

Afhankelijk van de belasting gaat het om enkele euro's, maar soms ook tientjes per jaar. Een rekensom. Stel je hebt een gezin (modaal inkomen) met een hond en een huis met een gemiddelde WOZ-waarde. Dan betaal je straks 1.160,19 euro per jaar, ruim 130 euro meer dan nu. Oftewel een stijging van 13 procent.

En het zijn dus niet alleen de belastingen die stijgen. Een begrafenis wordt in Opmeer bijna 60 euro duurder. Maar ook grafrechten voor bijvoorbeeld 20 jaar stijgen met 66 euro. En ook voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs moet meer worden betaald. Al moet daarbij gezegd worden dat dit voor alle gemeenten geldt.

'We kunnen niet anders'

Aan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals de GGD, Veilgheidsregio of WerkSaam moet meer worden bijgedragen door gemeenten. Opmeer zegt daarom niet anders te kunnen dan die verhogingen ook door te voeren bij de gemeentebelastingen. "Deze gemeenschappelijke regelingen zijn in 2024 7,1 procent meer doorberekend aan de gemeenten. Om deze en andere kosten nu en in de toekomst te kunnen blijven betalen, is ervoor gekozen om dit percentage als inflatiecorrectie toe te passen."