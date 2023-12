De Peiling: ik voel me onveiliger in het verkeer

Scheurende auto's, motoren die langs je sjezen en elektrische fietsen die als de bliksem gaan. Het verkeer is tegenwoordig een stuk onveiliger en het aantal doden en gewonden is flink toegenomen. Vorig jaar raakten er 8.300 mensen ernstig gewond in het verkeer, dat is ruim 20 procent meer dan het jaar ervoor. Voornamelijk fietsers en 60-plussers raakten gewond of kwamen te overlijden bij een verkeersongeluk. Merk jij dat het verkeer onveiliger is, voel jij je zelf onveilig in het verkeer of merk je er niet veel van?

Het aantal doden en gewonden in het verkeer neemt flink toe, blijkt uit een analyse van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het instituut verwacht dat het aantal alleen maar zal toenemen de komende jaren. Als er geen extra maatregelen worden genomen, zal het aantal ernstig verkeersgewonden mogelijk verdubbelen in 2040 en het aantal doden niet afnemen.

Fietsers, 60-plussers en binnen de bebouwde kom

Het overgrote deel van de ernstig verkeersgewonden in 2022 was een fietser, voornamelijk in de leeftijd van 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersslachtoffers in die leeftijdsgroep stijgt al jaren.

Bij de ernstig verkeersgewonden is 58 procent 60 jaar of ouder. Ook hier stijgen de aantallen, met name onder zeventigers. Ook binnen de bebouwde kom gaat het steeds vaker mis. Ruim een kwart van de verkeersdoden viel op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/uur.

Voel jij je nog veilig in de auto of op je fiets en merk je dat het verkeer steeds onveiliger wordt? Of merk je er weinig van en heb je nog nooit iets meegemaakt?